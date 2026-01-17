El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante noviembre de 2025 el sistema de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) prestó servicio a 183.8 millones de pasajeras y pasajeros, cifra 2.2% superior a la registrada en el mismo mes de 2024.

De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), que incluye a las 16 alcaldías y municipios conurbados, el Metro registró 106.8 millones de usuarios, el Metrobús transportó a 35.9 millones de pasajeros, el Trolebús reportó 11.1 millones de personas, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) registró 6.8 millones de usuarios y el Cablebús transportó a 4.4 millones de pasajeros.

El Mexibús movilizó a 10.8 millones de personas, el Tren Suburbano recibió 3.8 millones de usuarios y el Mexicable movilizó a 1.4 millones de pasajeros durante noviembre.