Más Información
Sin cambio en las condiciones de operación del espacio aéreo de México, afirman autoridades; advertencia es para pilotos de EU
“Una sola persona no allana ni frena el camino de las mujeres”: Paola Rojas, en charla con suscriptores de EL UNIVERSAL
Dirigente del PT negocia con Rosa Icela términos para apoyar reforma electoral; reitera apoyo a Sheinbaum
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que durante noviembre de 2025 el sistema de transporte urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) prestó servicio a 183.8 millones de pasajeras y pasajeros, cifra 2.2% superior a la registrada en el mismo mes de 2024.
De acuerdo con la Estadística de Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP), que incluye a las 16 alcaldías y municipios conurbados, el Metro registró 106.8 millones de usuarios, el Metrobús transportó a 35.9 millones de pasajeros, el Trolebús reportó 11.1 millones de personas, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) registró 6.8 millones de usuarios y el Cablebús transportó a 4.4 millones de pasajeros.
El Mexibús movilizó a 10.8 millones de personas, el Tren Suburbano recibió 3.8 millones de usuarios y el Mexicable movilizó a 1.4 millones de pasajeros durante noviembre.
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]