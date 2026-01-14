Cuautitlán, Méx.— Negocios cerrados y bajas ventas en los que sí abren son parte de los efectos secundarios de las obras del Tren México-Querétaro que se realizan en San Mateo Ixtacalco, en el municipio de Cuautitlán, donde comerciantes reportan ventas de menos de 50%.

“A nosotros nunca nos avisaron que nos iban a cerrar el paso. Yo llegué a trabajar un día viernes y me dijeron que no podía abrir, que me presentara hasta el lunes. No nos avisaron con tiempo y yo ya abrí porque la renta no se paga sola”, mencionó Isabel Posadas, trabajadora de una tienda de artículos de limpieza.

Un tramo de la avenida Ferrocarriles Nacionales Oriente está cerrado al paso de automóviles, desde la calle Francisco Sarabia a la calle 5 de Mayo debido a las labores que realiza el gobierno federal para retirar la estructura de un puente vehicular que nunca fue usado en más de 40 años, de acuerdo con testimonios de pobladores de San Mateo Ixtacalco.

Sobre la vialidad hay una pluma telescópica que abarca la totalidad del camino, lo que impide el paso de unidades vehiculares, razón por la que hay bandereros informando a los automovilistas que no pueden transitar por ahí.

Además, fueron colocados letreros para dar a conocer que sí hay negocios abiertos; sin embargo, no a todos se lo permitieron.

Isabel Posadas señaló que para que sus clientes no se fueran, pidió colocar una cartulina en los trafitambos, lo cual le negaron bajo el argumento de que más gente podría acercarse y por medidas de seguridad no deben pasar. Ante la poca afluencia, al menos hay ocho negocios que decidieron bajar sus cortinas y no abrir.

Isabel narró que vendía, en promedio, entre 6 y 7 mil pesos y ahora disminuyó a 400 o 500 pesos diarios, por lo que en una semana vende lo que antes conseguía en un día. “Me ha afectado demasiado, yo creo que las ventas se han afectado 90%. Ahorita no están trabajando e incluso así no dan paso”, contó.