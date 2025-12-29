Cuautitlán, Méx.— Como parte de los trabajos para la construcción del Tren México-Querétaro, el gobierno federal comenzó a retirar un puente vehicular ubicado en el poblado de San Mateo Ixtacalco, el cual atraviesa las vías ferroviarias y fue construido hace más de 30 años sin ser utilizado.

Manuel Fragoso, habitante de la comunidad, indicó que la infraestructura vehicular jamás fue usada por un conflicto legal con particulares, ya que el puente presuntamente invadió propiedad privada.

“Estuvo siempre y ahora lo van a quitar. Tal vez ya no sirve y por eso mejor lo tumban en lugar de usarlo como paso para ahora que nos cierren el paso a nivel. Lo malo es que no nos dan información de nada, han habido asambleas, solo que ya se rompieron. Nos dejaron de convocar”, comentó.

El puente tuvo inicio para subir por una calle llamada Nueva, pero no pudo continuar para desembocar en el otro extremo, de acuerdo con pobladores de San Mateo, “pusieron el puente y jamás nadie se subió, nunca pudo ser usado”.

La estructura atraviesa por encima no solo de las vías del tren, por donde aún pasa una locomotora de carga, sino también por arriba de la avenida Ferrocarriles Nacionales Oriente, donde a inicios de noviembre el gobierno federal comenzó a retirar árboles y una ciclovía construida en 2023, labores que forman parte del futuro proyecto ferroviario con destino a Querétaro.

“Todavía pasan ciclistas y preguntan por la ciclovía. Es gente que hace deporte y como no es de acá, no tiene idea de que ya no va a existir. Lo último que nos dijeron es que según van a ampliarse más, por esa razón quitaron la ciclovía. Lo que nos da miedo es qué tanto se extenderán y si es que nos afectará en los negocios”, refirió Juan Ernesto Moreno.

Agregó que hay tres negocios ubicados a pocos metros del puente, mismos que tuvieron que cerrar por indicaciones de los ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para evitar algún riesgo debido al movimiento con maquinaria pesada.

En el sitio, se vio arriba del puente una máquina con martillo rompiendo el concreto y una grúa telescópica con brazo largo, la cual ha servido para que ya retiraran del lugar dos cuerpos de la infraestructura vehicular.

“Se supone que terminaban en tres días y ya llevan más de una semana trabajando, delimitaron la zona de trabajo y aún así hay gente que se pasa por abajo y es peligroso. Normalmente tienen a gente trabajando abajo que da las indicaciones de no pasar, solo que este fin de semana no pusieron a nadie”, contó.

Comerciantes dijeron a EL UNIVERSAL tener dudas sobre si las obras les afectarán, ya que la avenida Ferrocarriles Nacionales Oriente ha permanecido cerrada al paso vehicular en 300 metros.