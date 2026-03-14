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La jefatura de Gobierno publicó en la Gaceta Oficial una serie de resoluciones para otorgar beneficios fiscales para el pago de distintos aprovechamientos en la Ciudad de México.
Una otorga facilidades administrativas y beneficios fiscales en el pago de las contribuciones, aprovechamientos y los accesorios que se indican respecto a los programas de regularización territorial a cargo de la Dirección General de Regularización Territorial (DGRT).
Se emitió una resolución en la que se exime del pago de los derechos y aprovechamientos a las personas que otorguen su testamento ante notario de la Ciudad, jornadas notariales o a los módulos de las alcaldías.
Se contempla la condonación parcial a los propietarios de vehículos el pago de multas impuestas durante el ejercicio fiscal 2026 con motivo de infracciones.
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