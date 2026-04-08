La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo despejado para la mañana de este miércoles 8 de abril en la Ciudad de México.

Sin embargo, para la tarde se espera incremento en la nubosidad, además de lluvias con chubascos ocasionales que estarán acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para este día se esperan vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 50 kilómetros por hora. Particularmente, se espera que los vientos fuertes se presenten en el centro, norte y oriente de la CDMX, entre las 14:00 de la tarde y las 19:00 horas.

Lee también Lluvias dejan más de 4.1 millones de metros cúbicos de agua en CDMX; reportan 17 encharcamientos y afectaciones en Iztapalapa

En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26°C por la tarde, mientras que la mínima será de 14°C.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL