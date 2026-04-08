En el Zócalo de la Ciudad de México se encuentra exhibido el tenango más grande del mundo, como parte del festival “Ciudad de México, corazón de las lenguas y culturas indígenas” que este año celebra su primera edición.

Esta artesanía se elaboró en coordinación con el Gobierno de Hidalgo, y se trata de una pieza considerada “símbolo poderoso de la riqueza cultural y lingüística de México”, de acuerdo con la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

Los tenangos son originarios de una comunidad otomí en Tenango de Doria, en Hidalgo, y son bordados que narran historias, tradiciones y la cosmovisión del pueblo ñuhu a través de figuras de la flora y fauna.

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En el caso del que se instaló en el Zócalo de la Ciudad de México se trata de un bordado de grandes dimensiones, en el que se aprecia una figura de la República Mexicana, con flores y animales bordados con la técnica que caracteriza a estas artesanías.

El tenango es un símbolo poderoso de la riqueza cultural y lingüística de México. Los tenangos, originarios de la comunidad otomí en Tenango de Doria, Hidalgo, son bordados que narran historias, tradiciones y la cosmovisión del pueblo ñuhu a través de figuras de la flora y fauna. pic.twitter.com/7NceM6LixQ — SEPI CDMX / Pueblos-Barrios-Comunidades Indígenas (@SEPICDMX) April 8, 2026

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