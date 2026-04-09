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A partir de esta acción, la empresa constructora tiene 10 días para poner en regla y presentar directamente en la alcaldía todos sus papeles; mientras tanto, no se podrá realizar ningún trabajo al interior del predio.

Estas acciones forman parte de la premisa de “Orden y Seguridad” establecida por el alcalde Luis Mendoza, garantizando con ello que en Benito Juárez todo proceso constructivo debe cumplir íntegramente con las normas establecidas, pues ningún interés particular estará por encima del bienestar de las y los vecinos.

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JACL

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