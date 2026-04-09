En atención a una denuncia vecinal, personal de la alcaldía Benito Juárez y del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) suspendieron una obra ubicada sobre la calle de Víctor Hugo 126, en la colonia Portales Norte.

Los funcionarios supervisaron la obra y encontraron que la constructora no cuenta con documentos originales que avalen estos trabajos; además de lastimar las ramas de un árbol, por lo que se procedió a la colocación de sellos de suspensión hasta que no se acredite la veracidad de los mismos.

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A partir de esta acción, la empresa constructora tiene 10 días para poner en regla y presentar directamente en la alcaldía todos sus papeles; mientras tanto, no se podrá realizar ningún trabajo al interior del predio.

Estas acciones forman parte de la premisa de “Orden y Seguridad” establecida por el alcalde Luis Mendoza, garantizando con ello que en Benito Juárez todo proceso constructivo debe cumplir íntegramente con las normas establecidas, pues ningún interés particular estará por encima del bienestar de las y los vecinos.

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