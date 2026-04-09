La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde de este jueves 9 de abril en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Las alcaldías con alerta para esta tarde son Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, en donde se esperan lluvias de entre 15 y 29 milímetros hasta las 18:00 de la tarde.

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Las alcaldías con alerta son Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Foto: Hugo Salvador/El Universal

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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