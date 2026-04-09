La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente caluroso y cielo despejado por la mañana con incremento en la nubosidad para la tarde de este jueves 9 de abril en la Ciudad de México.

Se esperan lluvias con chubascos ocasionales que estarán acompañados de actividad eléctrica y posible caída de granizo. Particularmente, en el oriente, sur y poniente de la CDMX se prevé caída de granizo entre las 13:00 de la tarde y las 18:00 horas.

Para este día también se esperan vientos variables de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, los cuales se incrementarán entre las 13:00 y las 18:00 horas, de acuerdo con el pronóstico de tiempo severo de la SGIRPC.

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En las próximas 24 horas, la temperatura máxima prevista alcanzará los 26°C por la tarde, mientras que la mínima será de 14°C.

¿Cómo estará el clima en el Estado de México?

Para el Estado de México se prevé un panorama similar al de la capital, con ambiente cálido durante la mañana y aumento de nubosidad hacia la tarde.

Se esperan lluvias con chubascos acompañados de descargas eléctricas, así como posible caída de granizo en municipios del Valle de México, especialmente en zonas cercanas a la CDMX.

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Las temperaturas serán templadas a cálidas durante el día, con máximas cercanas a los 24 a 26°C en regiones urbanas, mientras que en zonas altas el ambiente será más fresco.

Además, se pronostican rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 40 o 50 kilómetros por hora, por lo que autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles encharcamientos, caída de ramas y afectaciones por tormentas.

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