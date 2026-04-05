Ha pasado un año desde la última edición del Axe Ceremonia, una que marcó para siempre al mundo de los espectáculos en vivo.

Durante la tarde del 5 de abril de 2025, mientras el festival se realizaba en el Parque Bicentenario, el colapso de una estructura provocó la muerte de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.

Aunque la tragedia se viralizó de inmediato en redes sociales, dentro del recinto poco o nada fue lo que se hizo. Los organizadores no solo no avisaron al público de lo sucedido; sino que continuaron con las presentaciones hasta que el último artista, Natanael Cano, subió al escenario.

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Al mismo tiempo, la Alcaldía Miguel Hidalgo lanzaba un comunicado para que el evento fuera suspendido inmediatamente y las investigaciones por parte de las autoridades dieron inicio.

No fue sino hasta varias horas después cuando el festival anunció la cancelación del segundo día de actividades y lamentó lo sucedido.

Mientras esto sucedía, varios artistas usaron sus redes sociales para condenar la falta de seguridad y se solidarizaron con las familias de los fotógrafos. Charli XCX, NSQK, Ed Maverick, Cazzu y The Marias, fueron algunas de las figuras que alzaron la voz.

Desde entonces poco es lo que se ha sabido. El festival no volvió a realizarse y tampoco se conoce si algún día se reanudará; sus redes sociales fueron desactivadas y, a pesar de las presión social, aún no hay responsables ni sanciones.

Eso sí, las cuestiones de seguridad cambiaron para siempre: eventos de este tipo dejaron de realizarse en el Bicentenario, el público comenzó a exigir a los organizadores y promotores que se garantizara su bienestar.

Recuento del caso Axe Ceremonia

Abril 2025. Tras la tragedia, las autoridades colocaron sellos de suspensión en el Parque Bicentenario y se reveló que se incumplieron con los programas de Protección Civil, pues se instalaron grúas que jamás fueron reportadas.

Por su parte, los familiares, amigos y compañeros de los jóvenes fallecidos realizaron protestas y veladas para exigir justicia.

Mayo 2025. El gobierno federal retiró la concesión al Bicentenario para la realización de eventos masivos.

Junio 2025. Mientras la empresa encargada del Parque Bicentenario decidió ampararse, la Fiscalía anunció posibles acuerdos para las familias de las víctimas.

Julio 2025. En medio de las investigaciones, el Parque Bicentenario reabrió sus instalaciones al público. Al mismo tiempo, las exigencias por parte de las familias continuaban: la familia de Berenice pedía que Ocesa fuera reconocida como responsable.

Septiembre 2025. Aunque se había programado el arranque de las audiencias del caso, se dio a conocer que algunas de las empresas imputadas habían solicitado una prórroga a las autoridades, por lo que se reprogramó la primera audiencia.

Este mismo mes, la Fiscalía decidió deslindar a OCESA de cualquier responsabilidad.

Octubre 2025. Por segunda ocasión la audiencia fue diferida, aunque las autoridades aseguraron contar con pruebas suficientes para la vinculación a proceso de los presuntos responsables.

Enero 2026. El caso se pausó y la familia de Miguel Ángel, para crear presión, decidió acudir a la Fiscalía y colocar un contador que evidenciara el tiempo que el proceso llevaba detenido.

Ese mismo mes, las familias de las víctimas afirmaron que Ocesa y Seguridad Privada Lobo (empresa que participó en el evento) habían sido imputadas.

Abril 2026. A un año sin justicia, familiares de Miguel Ángel realizaron un "anticoncierto", para exigir que se judicializara el caso y se encuentre a los culpables.

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