Un hombre en situación vulnerable perdió la vida tras recibir un disparo de arma de fuego mientras se encontraba en la vía pública de la colonia Vallejo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mañana de este viernes 17 de abril.

De acuerdo con los primeros reportes, elementos de la Policía Auxiliar fueron alertados sobre una persona inconsciente y con manchas de sangre sobre el cuerpo, tendida en la vía pública, en el cruce de una calle cercana a Puccini. Al arribar al sitio, los uniformados confirmaron la presencia del lesionado y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

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Minutos después acudió personal de Protección Civil de Gustavo A. Madero, cuyos paramédicos realizaron la valoración del hombre, de entre 50 y 60 años. Tras la revisión, diagnosticaron ausencia de signos vitales a consecuencia de una herida provocada por disparo de arma de fuego en la zona del epigastrio.

La zona fue acordonada por elementos policiacos para resguardar la escena, mientras el cuerpo fue cubierto con una sábana en espera del arribo de personal ministerial y de Servicios Periciales, quienes realizaron el levantamiento de indicios y el procesamiento correspondiente del lugar.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas ni se ha establecido el móvil de la agresión, por lo que las autoridades capitalinas ya iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con el o los responsables.

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afcl