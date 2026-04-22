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Un grupo de y manifestantes bloqueó este miércoles la circulación en ambos sentidos del cruce de Avenida Álvaro Obregón y Valladolid, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc, justo frente a las oficinas de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (), para exigir mayor seguridad vial y justicia por las personas que han perdido la vida en hechos de tránsito.

Los inconformes, integrantes del colectivo “Justicia para todos”, cerraron la vialidad como parte de una protesta para denunciar la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades ante el incremento de en los que se han visto involucrados ciclistas en la capital.

Durante la manifestación, los participantes colocaron un antimonumento en la intersección como homenaje a las víctimas de siniestros viales y como recordatorio de la necesidad de implementar medidas que garanticen calles más seguras para quienes se trasladan en bicicleta.

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La protesta generó afectaciones al tránsito en la zona, mientras automovilistas y unidades del tuvieron que buscar rutas alternas para continuar su trayecto.

Los manifestantes señalaron que eligieron ese punto por encontrarse frente a la Secretaría de Movilidad, dependencia a la que responsabilizan de no atender con eficacia la demanda de infraestructura segura y acciones concretas para prevenir más muertes en las calles de la ciudad.

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