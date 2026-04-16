Ciclistas que esquivan autos que invaden el carril de contraflujo, policías de Tránsito que recurren a medidas provisionales para guiar la circulación y peatones que cruzan sin saber cuál es la zona de “cebras” en la carpeta asfáltica son los peligros que desde hace unos dos meses prevalecen en los Ejes 3 Sur y Lázaro Cárdenas, debido a la falta de balizamiento.

La ausencia de dicha señalización, que debería delimitar carriles y mejorar la seguridad peatonal sobre el Eje 3 Baja California, comprende desde Cuauhtémoc y se extiende hasta Insurgentes.

El peligro para quienes conducen por esta arteria ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc es constante y se manifiesta sobre todo para los ciclistas que sortean autos, motos y transportes de carga pesada que circulan ignorando que están invadiendo el carril confinado de uso exclusivo para el Trolebús y de preferencia para las bicicletas.

“La verdad está horrible porque muchos coches se pasan recto, invaden y a nosotros no nos da chance de maniobrar; de hecho, ahorita pasó que un coche se metió al carril y otro como que le ganó y pues me quedó prácticamente de frente, me pudo aplastar”, narró Katia Jiménez, comerciante de 26 años que estudia la carrera de Ingeniería Civil.

“Pues en esta vialidad que acaban de repavimentar hace como un mes no hay señalización ni de este lado ni del otro, y los dos son exclusivos para bicis y Trole. Si puedes ver en toda esta parte los carros están invadiendo, y pues no nos respetan. Ahorita yo venía circulando y no respetan, te avientan el carro y es bien peligroso”, expuso Osmar, quien usa su bicicleta para trabajar como repartidor.

Este mismo problema se presenta en el Eje Central Lázaro Cárdenas. Después de las obras para repavimentar la concurrida artería, el balizamiento quedó pendiente desde hace por lo menos un mes desde Bellas Artes hasta la Plaza Garibaldi.

La constante en ese tramo es la invasión de carriles confinados, problemática que se robustece cuando diableros y motos eléctricas de carga se unen a la circulación en sentido contrario.

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