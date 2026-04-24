Expertos en seguridad señalaron las fallas de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) en el caso de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, encontrada sin vida en un edificio de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, hace una semana.

Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, alertó de la falta de una respuesta inmediata por parte de autoridades ante la denuncia de los familiares de la víctima.

“La autoridad argumenta siempre que se denuncie, pues sí, pero ellos fueron a denunciar y no los atendieron como debían haber sido atendidos. Entonces, pedirle al ciudadano que denuncie cuando la autoridad no está dispuesta, es una enorme falta”.

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Añadió que “el primer error evidente claro y contundente es que no se debió haber esperado; luego, lo que no sabemos ya en temas de búsqueda qué tanto hubo una cadena de custodia, porque cuando escuchamos al abogado defensor, hubo una enorme serie de omisiones relacionadas tanto con el objeto punzocortante, como con algunos videos, como con alguna información, aparentemente de rastreos de sangre”.

El analista y experto en seguridad, David Saucedo, enfatizó en que las 15 horas que se tardó la FGJ en buscar a la joven supera la media del tiempo que los criminales usan para asesinar a sus víctimas.

“Las primeras 10 horas, estadísticamente después del secuestro, ataque, violación, privación de la libertad, el riesgo de que sea asesinada es muy alto, y en 90% de los casos ocurre en las primeras 10 horas”, indicó.

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La fiscal Bertha Alcalde reconoció que hubo una dilación de 15 horas entre el primer reporte de la familia y la visita al inmueble donde reportaron que estaba Edith.

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