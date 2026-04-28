Yeri Mua explota contra HotSpanish de “cubrir” la imagen de Naim Darrechi; "está protegiendo a un abusador", dice

El reality "La Mansión VIP" vive su momento más tenso desde su estreno. A pesar de su éxito en audiencia, el programa enfrenta varias críticas tras las declaraciones de Yeri Mua, quien lanzó fuertes acusaciones contra su creador y uno de los participantes más polémicos.

Con más de 1.1 millones de espectadores siguiendo su transmisión continua, el proyecto encabezado por HotSpanish se ha convertido en un fenómeno digital en México. Sin embargo, el crecimiento de su popularidad ha venido acompañado de cuestionamientos que ahora escalan a un nuevo nivel.

¿Por qué Yeri Mua acusa a HotSpanish?

Durante una entrevista con medios locales, la llamada “Bratz Jarocha” no se contuvo y aseguró que el creador del programa está “protegiendo a un golpeador” y limpiando su imagen pública.

"Parece que no pueden hacer realities sino meten a un golpeador. No están contentos. A fuerzas tienen que limpiar la imagen de hombres que han agredido a mujeres [...] HotSpanish está protegiendo a un abusador", dijo.

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También mencionó que, aunque en México su denuncia no prosperó, el influencer enfrenta señalamientos en España, por lo que agregó que estaría bien crear el "challenge de mandar a Naim a España y ver si lo meten a la cárcel", porque según sus palabras, el creador de contenido - con quien tuvo una relación- tiene varias denuncias en ese país.

"Aquí en México no tiene, porque la mía no procedió, pero allá tiene denuncias de dos mujeres y admitió haber abusado sexualmente de dos mujeres", mencionó.

Por eso amo a esta Cabrona, porque tiene los huevos que a todos los hombres de la industria les falta, te amo @yerimua eres una Chingona pic.twitter.com/287jKWggHD — ELBEBEDELULU (@Hipnoticaen3D) April 26, 2026

Aunado a ello dijo que éste se encuentra en México, porque aquí su denuncia no procedió porque en ese entonces "las leyes de Veracruz no me estaban protegiendo. Porque dicen que si te golpean tienes que denunciar durante las 24 horas".

Además, reveló que ha tenido contacto con otras personas que habrían tenido experiencias similares, entre ellas la modelo Mar Lucas, quien también fue relacionada sentimentalmente con Darrechi, a quien amenazó con difundir vídeos íntimos suyos que podrían destruir por completo su carrera.

"Para nosotras las víctimas es incómodo y denigrante que estén en esto con tal de limpiar la imagen de este personaje [...] que a le gente se le olvide es otra cosa", agregó.

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