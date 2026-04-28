Primer Simulacro Nacional 2026: ¿a qué hora sonará la alerta sísmica en CDMX?; conoce los momentos clave

El sonido de la alerta sísmica volverá a escucharse en mayo, pero no por un sismo real, sino por el Primer Simulacro Nacional 2026 que activará altavoces y celulares al mismo tiempo, en un ejercicio clave para evaluar la respuesta ciudadana y tecnológica ante un movimiento telúrico.

La alerta sísmica en celulares amplía el alcance del aviso temprano en la CDMX. Foto: Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones

¿Cuándo y a qué hora sonará la alerta sísmica?

El Primer Simulacro Nacional se realizará el miércoles 6 de mayo a las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

La fecha no es casual, ya que coincide con el 40 aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, una institución clave en la gestión de emergencias en el país.

Durante ese momento, la alerta sísmica se activará en aproximadamente 14 mil altavoces distribuidos en entidades como:

Ciudad de México

Estado de México

Guerrero

Oaxaca

Puebla

Michoacán

Morelos

Chiapas

Colima

Tlaxcala

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¿Qué escenario simulará el ejercicio?

El simulacro estará basado en un sismo hipotético de magnitud 8.2, con epicentro en la costa de Guerrero y una profundidad de 18 kilómetros.

Este escenario representará un riesgo elevado para zonas densamente pobladas como:

Acapulco

Zihuatanejo

Chilpancingo

Ciudad de México

Cuernavaca

Puebla

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Freepik

Cabe recalcar que, la elección de este supuesto no es aleatoria, pues responde a antecedentes históricos y a la necesidad de preparar a la población ante eventos de gran magnitud.

¿Qué mensaje llegará a los celulares durante el Primer Simulacro Nacional?

Una de las novedades más importantes es el uso del sistema Cell Broadcast, tecnología que permite enviar mensajes masivos sin necesidad de conexión a internet.

El mensaje que aparecerá en los dispositivos será:

“ESTO ES UN SIMULACRO. Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México”

¿Ya tienes listo tu celular para el simulacro? 📱



El #PrimerSimulacroNacional2026 también es una oportunidad para familiarizarnos con el alertamiento y saber cómo reaccionar a tiempo.



Súmate y registra tu inmueble: https://t.co/5e0qXedi9U pic.twitter.com/gVIKMWKgxr — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 24, 2026

Este aviso irá acompañado de un sonido distintivo y llegará incluso si el teléfono está en silencio o bloqueado.

Se espera que más de 80 millones de celulares reciban la alerta de forma simultánea, gracias a la colaboración de compañías como Telcel, AT&T, Movistar y Altán Redes.

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¿Cómo activar la alerta sísmica en el celular?

Para recibir correctamente este tipo de notificaciones, es fundamental revisar la configuración del dispositivo.

En iPhone

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Activar Alertas de emergencia y Alertas gubernamentales

Primer Simulacro Nacional 2026. Foto: Redes Sociales

En Android

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Activar Alertas de emergencia inalámbricas

En algunos modelos recientes, como ciertos equipos de Google Pixel o Samsung, existe incluso una opción específica de “alerta sísmica”.

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¿Por qué es importante participar en el Primer Simulacro Nacional?

Este ejercicio no solo busca cumplir con un protocolo, sino evaluar la capacidad de reacción de la población, así como identificar rutas de evacuación y detectar fallas en protocolos internos. Ante ello las autoridades han insistido en registrar inmuebles y sumarse activamente, pues han recalcado que, la prevención sigue siendo la herramienta más efectiva para salvar vidas.

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