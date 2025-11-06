Más Información
Si estás pensando en comprar un auto nuevo, los 20 Días de SUZUKI te esperan con beneficios exclusivos. Desde un SWIFT BOOSTERGREEN 2026 hasta toda la gama 2025, la conmemoración por el vigésimo aniversario de la firma japonesa es una oportunidad única para estrenar el vehículo que tanto anhelas. Conoce aquí los detalles y fechas de la promoción.
SUZUKI: 20 años haciendo automóviles de confianza
Camionetas todoterreno, SUVs espaciosas y automóviles compactos amigables con el ambiente. El fabricante japonés de vehículos tiene una larga historia de vender movilidad responsable, tecnología avanzada y diseño atractivo para todos.
Gracias a sus diversos modelos y atención oportuna, SUZUKI se ha ganado el aprecio de los mexicanos. Cada vehículo ofrece una solución distinta, adaptándose a las necesidades y estilos de vida de cada usuario.
Venta especial SUZUKI: ¿cuándo y cuáles serán las ofertas?
El momento de comprar un auto ha llegado. Los 20 Días de SUZUKI estarán esperándote del 6 al 26 de noviembre con promociones únicas. Sea que quieras el espacio de un S-Cross, la elegancia de un Baleno o la potencia responsable del SWIFT BOOSTERGREEN, en esta campaña encontrarás un vehículo que se ajuste perfectamente a ti.
Toda la línea SUZUKI 2025 al alcance de todos
Durante la promoción, los modelos 2025 llegan con beneficios imperdibles para quienes buscan estrenar un auto con ventajas exclusivas. Entonces, ¿qué ofrece la marca japonesa con esta gama de vehículos?
- Seguro de autos gratis
- Seguro contra robo de autopartes sin costo
- Cero comisión por apertura
Con opciones que van desde compactos eficientes hasta SUVs de alto rendimiento, SUZUKI reafirma su compromiso con la movilidad inteligente y el confort. Es el momento ideal para adquirir un vehículo con tecnología avanzada y diseño japonés que se adapta a cada conductor
Estrena un auto SUZUKI de última generación
La nueva generación de SUZUKI también forma parte de la celebración. Las versiones 2026, como el SWIFT BOOSTERGREEN y el FRONX BOOSTERGREEN, destacan por su eficiencia y desempeño sustentable, ideales para quienes buscan potencia con conciencia ambiental.
Al igual que la línea 2025, la nueva gama de vehículos ofrece seguro de autos gratis sin comisión por apertura. Así, será más fácil dar el paso hacia un manejo más responsable y moderno. La tecnología BOOSTERGREEN representa el compromiso de la marca hacia una conducción más limpia, sin perder el dinamismo que caracteriza a SUZUKI.
Tu nuevo auto te espera
Los 20 Días de SUZUKI son la oportunidad perfecta para formar parte de una marca con 20 años de historia en México, reconocida por su innovación, seguridad y confianza. Del 6 al 26 de noviembre, disfrutarás de ofertas exclusivas que no se repetirán en el año.
Ya sea un modelo 2025 con beneficios integrales o un 2026 con tecnología híbrida, visita tu distribuidor SUZUKI más cercano y comienza a vivir la experiencia de manejo que mereces.
