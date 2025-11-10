Honda anunció que está trabajando en un nuevo motor V6 el cual formará parte de su próxima generación de SUVs híbridos.

Se prevé que este nuevo proyecto se materialice en 2027 y se promete que está diseñado para ofrecer un alto desempeño en conducción.

En Autopistas te contamos todo lo que tienes que saber.

Honda planea hacer más ligera la estructura del auto. Foto: Honda

Leer también Qué presión deben tener las llantas de las motos

¿Qué anunció Honda?

La marca japonesa, en el marco de las celebraciones por el Taller de Tecnología Automotriz de Honda, anunció sus nuevas tecnologías, proyectos e innovaciones en las que se encuentran trabajando.

Entre dichas tecnologías se encuentra la nueva plataforma para modelos híbridos de próxima generación, tecnologías de sistemas híbrido-eléctricos para nuevos modelos híbridos y tecnologías claves para un nuevo modelo del vehículo eléctrico de Honda, Super-One.

¿En qué consiste la nueva plataforma de Honda?

La firma japonesa explicó que se encuentra trabajando en perfeccionar los aspectos de su nuevo sistema híbrido con un plan para comenzar a adaptarlo a partir de 2027.

La nueva arquitectura de Honda planea estandarizar piezas. Foto: Honda

De acuerdo con Honda, se planea combinar diversas tecnologías innovadoras con el objetivo de conseguir una alta rigidez estructural al mismo tiempo que un peso ligero.

Con esto, Honda busca potenciar “el placer de conducir” desde el esqueleto de la nueva generación de autos.

Asimismo, la marca planea introducir una arquitectura modular lo cual permite una estandarización de piezas, potenciando aún más el placer de conducir.

Continuando con la nueva arquitectura, el cambio de enfoque de Honda consiste en trabajar en la rigidez de la carrocería. Dicho enfoque trata de simular la carga sobre cada neumático para mejorar la adherencia.

Honda también planea utilizar este nuevo enfoque en las plataformas de sus vehículos eléctricos.

Asimismo, la marca japonesa anunció que se logró disminuir el peso de su plataforma en 90 kg, comparado con la plataforma actual.

En paralelo con el avance de la plataforma, Honda trabaja en tecnologías que permitan al conductor controlar el vehículo a voluntad, como un Sistema de Gestión de Movimiento que aprovecha la experiencia de Honda en control postural.

Finalmente Honda promete seguir apostando por su propuesta de valor en la era de la electrificación y una mayor aplicación de tecnologías inteligentes.

Asimismo garantiza centrarse en el concepto de impulsar el desarrollo constante de tecnologías automotrices de última generación.

Leer también Estas son todas las multas por exceso de velocidad en la CDMX

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters