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El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que esta noche y hasta concluir el servicio continuarán los trabajos para retirar el agua acumulada en la zona de vías de la Línea A.
De tal forma que se mantendrá el servicio provisional de trenes de Pantitlán a Guelatao y con unidades de RTP de Guelatao a La Paz.
“El objetivo de restablecer la operación en toda la línea al inicio del servicio de mañana y en condiciones de seguridad para las personas usuarias”, indicó.
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Dio su reconocimiento a las y los trabajadores del @MetroCDMX que continuarán laborando durante esta contingencia, al personal de @RTP_CiudadDeMex por el apoyo brindado y a las y los usuarios por su comprensión.
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