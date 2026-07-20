Metrópoli | 20-07-26 | 23:59 |

El director del Metro, Adrián Rubalcava, informó que esta noche y hasta concluir el servicio continuarán los trabajos para retirar el agua acumulada en la zona de vías de la .

De tal forma que se mantendrá el de trenes de Pantitlán a Guelatao y con unidades de RTP de Guelatao a La Paz.

“El objetivo de restablecer la operación en toda la línea al inicio del servicio de mañana y en condiciones de seguridad para las personas usuarias”, indicó.

Lee también

Dio su reconocimiento a las y los trabajadores del @MetroCDMX que continuarán laborando durante esta contingencia, al personal de @RTP_CiudadDeMex por el apoyo brindado y a las y los usuarios por su comprensión.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

js

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]