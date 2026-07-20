El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a las intensas lluvias registradas esta tarde, la Línea A ofrece servicio provisional de Guelatao a Pantitlán, es decir, que no hay servicio de Guelatao a La Paz.

En redes sociales, el organismo detalló que de Guelatao a Santa Marta unidades de RTP brindarán servicio gratuito a las y los usuarios.

“Personal del Metro trabaja para atender esta situación y restablecer el servicio en toda la línea de forma segura. Mantente atento a la comunicación oficial”, se precisó.

Fuertes lluvias dejan afectaciones en la CDMX; cablebús y metro modifican su servicio. Foto: Luis Camacho/El Universal

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El Cablebús informó que, por tormenta eléctrica en la zona norte de la Ciudad, inició el desembarque de personas usuarias en Línea 1 que va de Indios Verdes a Cuautepec.

En redes sociales, el organismo precisó que una vez que las condiciones meteorológicas sean las adecuadas, reanudarán la operación del servicio de manera habitual.

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Fuertes lluvias dejan afectaciones en la CDMX; cablebús y metro modifican su servicio. Foto: Luis Camacho/El Universal

Inundaciones, encharcamientos y caída de árboles

Las fuertes lluvias registradas la tarde de este lunes provocaron inundaciones, encharcamientos de consideración, caída de árboles y afectaciones al servicio del Metro en distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente en las alcaldías Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan.

Fuertes lluvias dejan afectaciones en la CDMX; cablebús y metro modifican su servicio. Foto: Luis Camacho/El Universal

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De acuerdo con los reportes, se registró lluvia ligera en Coyoacán, Iztacalco, Xochimilco y Tlalpan, mientras que en Iztapalapa y Tláhuac la precipitación fue de fuerte intensidad. También se reportaron afectaciones en Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza y Milpa Alta.

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Uno de los puntos más afectados fue la calzada Ignacio Zaragoza, a la altura de Cayetano Andrade, donde un encharcamiento obligó a personal de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a realizar cortes a la circulación con dirección al oriente, mientras equipos de emergencia trabajaban para disminuir el nivel del agua.

Fuertes lluvias dejan afectaciones en la CDMX; cablebús y metro modifican su servicio. Foto: Luis Camacho/El Universal

En Periférico Sur y Calzada de Tlalpan, a la altura de la Zona de Hospitales, se registraron severas inundaciones que complicaron el tránsito vehicular. También hubo encharcamientos importantes en Camino a Santiago y Ermita Iztapalapa, Calzada de Tlalpan y Tlalmanalco, así como en Calzada Ermita Iztapalapa y Avenida de las Torres, donde fue necesario reducir carriles.

Las lluvias también impactaron el transporte público. El Sistema de Transporte Colectivo Metro implementó servicio provisional en la Línea A, únicamente entre Pantitlán y Guelatao, debido a la presencia de agua en la zona de vías.

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Fuertes lluvias dejan afectaciones en la CDMX; cablebús y metro modifican su servicio. Foto: Luis Camacho/El Universal

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Además, se reportó la caída de un árbol en el cruce de Molinos del Campo e Ignacio Esteva, en la colonia San Miguel Chapultepec, así como otro en San Fernando y Callejón San Fernando, en la colonia San Pedro Apóstol, alcaldía Tlalpan.

En la misma avenida San Fernando, frente al Hospital Psiquiátrico, dos árboles colapsaron sobre vehículos estacionados, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

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Autoridades capitalinas mantienen el monitoreo de las precipitaciones y exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, debido a que continúan los trabajos para retirar árboles, desfogar encharcamientos y restablecer la circulación en las vialidades afectadas.

Iztapalapa reporta anegaciones de hasta 30 cm

Fuertes lluvias dejan afectaciones en la CDMX; cablebús y metro modifican su servicio. Foto: Valente Rosas/El Universal

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Ante las intensas lluvias de esta tarde en la zona oriente de la capital, la alcaldía Iztapalapa informó sobre anegaciones de hasta 30 centímetros en algunos puntos.

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En una tarjeta informativa, indicó los pluviómetros reportaron acumulados de hasta 37.75 milímetros en Cárcel de Mujeres, 30.75 milímetros en La Caldera, 16.5 milímetros en La Colmena y 7 milímetros en la Planta Cerro de la Estrella.

Acotó que en el caso de la calle Chilpancingo de la Unidad Habitacional Ermita Iztapalapa ya hay cuerpos de emergencia y un vactor para desalojar el agua.

Agregó que durante el monitoreo de la jornada se registraron las mayores precipitaciones en la zona oriente de la alcaldía; sin embargo, el radar meteorológico señaló que la célula de lluvia más intensa se desplazó hacia la zona poniente de la demarcación.

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Además, dijo que fueron desplegadas las brigadas de Protección Civil para atender las eventualidades en Acatitla de Zaragoza, Solidaridad, La Colmena y las zonas colindantes con el vaso regulador El Salado.

La demarcación apuntó que se dio seguimiento a reportes de encharcamientos en la zona de Ermita Iztapalapa y Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Pueblo de Santa Marta Acatitla, así como en la Cuarta Sección de la UH Ermita Zaragoza, donde personal de la Dirección Territorial y la Coordinación de Operación Hidráulica realizan recorridos para verificar posibles afectaciones en banquetas y vehículos.

Respecto al Colector Teotongo, el sistema de bombeo y el tanque de tormenta, seguro que operan con normalidad y continúan desfogando adecuadamente el agua pluvial.

Fuertes lluvias dejan afectaciones en la CDMX; cablebús y metro modifican su servicio. Foto: Luis Camacho/El Universal

Acotó que las cuadrillas de Servicios Urbanos y Protección Civil atenderán reportes ciudadanos relacionados con posibles socavones en la zona de Santa María Aztahuacán, además de mantener vigilancia permanente en los puntos identificados como prioritarios.

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La alcaldía informó que no hay reporte de afectaciones a domicilios, pero la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil refirió que trabajan para apoyar a colonos en la calle Nocupetaro de la colonia Ermita Zaragoza,

“Laboramos para apoyar a los colonos con un encharcamiento de 150 metros con afectaciones en los patios de 20 viviendas. Personal Táctico Operativo abrió las tapas de los registros para abatir los niveles de agua, los cuales descienden paulatinamente”, explicó.

Por lo tanto, solicitó a la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Seguiagua) una cuadrilla para limpieza de los accesorios hidráulicos y andadores.

dmrr