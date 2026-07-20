Huehuetoca, Méx. -Un inmueble ubicado en la colonia San Miguel de los Jagüeyes, donde presuntamente se comercializaba gasolina de manera ilegal, fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el cateo se aseguraron aproximadamente dos mil 805 litros de hidrocarburo, cuatro mangueras de distintas longitudes, una pistola para despacho de gasolina y tres cubitanques con capacidad de mil litros cada uno.

FGR asegura inmueble en Huehuetoca por venta ilegal de gasolina; decomisa 2 mil 805 litros. Foto: Especial.

Fue derivado de una denuncia anónima como la autoridad federal obtuvo información de los presuntos actos delictivos.

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El cateo estuvo a cargo del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el Estado de México, con la participación de elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y peritos especializados de la institución.

Todo lo asegurado quedó a disposición del Ministerio Público Federal como parte de la carpeta de investigación.

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FGR asegura inmueble en Huehuetoca por venta ilegal de gasolina; decomisa 2 mil 805 litros. Foto: Especial.

La Fiscalía Especializada de Control Regional informó que continúa con la integración de la indagatoria por los probables delitos de almacenamiento y comercialización ilícita de hidrocarburo, además de los que resulten conforme avance la investigación.

La FGR indicó que mantiene abiertas las investigaciones relacionadas con delitos de competencia federal en el Estado de México.

dmrr