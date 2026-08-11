En el marco de la discusión del uso de la inteligencia artificial y las redes sociales en infancias y adolescencias para su regulación, plataformas indicaron que promueven acciones para la seguridad digital de las y los menores.

Meta compartió a este medio que "establece controles adecuados a la edad y fomenta hábitos digitales positivos para que la familia pueda aprovechar al máximo sus experiencias online".

Expuso que Facebook e Instagram han trabajado en la restricción de tipos de contenido que ven los adolescentes, que resultan prioritarios para padres y madres, incluidas categorías como los trastornos alimenticios, el suicidio y las autolesiones, y la violencia gráfica.

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"Con la restricción, los adolescentes no podrán encontrar ni ver determinados tipos de contenido, incluso si lo comparte un amigo o alguien que siguen. Los adolescentes quizá no se enteren de que no pueden ver este contenido, por ejemplo, si uno de sus amigos crea un contenido que entra en esta categoría", abundó Meta.

Describió que entre otros "candados, se prohíbe el acceso de menores de 13 años a Facebook e Instagram; tiene cuentas para adolescentes y un centro de familia; y guías de seguridad para maestros y padres de familia.

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La plataforma abundó que las cuentas para adolescentes limitarán quién puede ponerse en contacto con ellos y el contenido que ven, y les ayudarán a asegurarse de que su tiempo está bien empleado.

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Por ejemplo, las y los adolescentes pasarán automáticamente a la configuración más restrictiva del control de contenidos sensibles, que limita el tipo de contenidos (como los que muestran a gente peleándose o que promocionan procedimientos estéticos) que ven en sitios como explorar y reels.

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También se cuenta con una función antiacoso y contra la sextorsión, un recordatorios de tiempo límite que invita a abandonar la aplicación después de 60 minutos cada día, y modo descanso, activado entre las 22:00 y las 7:00 horas, silenciando las notificaciones y enviando respuestas automáticas.

"Los adolescentes toman a sus padres como modelos para manejar las relaciones en todos los aspectos de la vida. Lo mismo ocurre con el uso de la tecnología".

"En este sentido, Meta recomienda a los padres y tutores dar el ejemplo en cuanto al uso de los dispositivos y los medios sociales", destacó.

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