En medio de la incertidumbre, de un ambiente de alta inseguridad, así como debilidad en el Estado de derecho, es necesario prender los motores que permitirán que crezca la economía del país, dijo el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).

La institución se refirió a los escenarios económicos planteados por el gobierno, entregados al Congreso hace casi dos semanas.

“Mientras las autoridades mantienen su optimismo al presentar la actualización del marco macroeconómico y de la evolución de las finanzas públicas para el presente año, y la primera aproximación de estos escenarios para el próximo, en el documento conocido como Precriterios 2027, el año actual inició con los motores del crecimiento apagados”, señaló el centro en su análisis económico ejecutivo semanal.

Además, explicó que se perciben pocas señales de que la actividad económica tenga un repunte.

“Según el documento de Precriterios, la economía mexicana retomará un mayor dinamismo este y el próximo año, respaldada por el consumo, el empleo y la inversión pública y privada en sectores estratégicos. Sin embargo, son estos indicadores los que hasta ahora muestran un importante debilitamiento y pocas expectativas de una mejora importante en el corto y mediano plazos”, recalcó.

“Las expectativas siguen siendo de debilitamiento en tanto no se consolide un entorno de negocios en el que los problemas de inseguridad, débil Estado de derecho y factores de política exterior faciliten la inversión. Evidentemente, esto no será en el corto plazo”, mencionó el centro.

En un ambiente de elevada incertidumbre, será complicado generar incentivos para que la inversión se acelere, agregó.

Por ejemplo, mencionó que el gasto en inversión física acumuló una caída de 44.9% en el primer bimestre del año, mientras que el indicador de confianza del consumidor bajó 0.3% en marzo pasado, de tal manera que en su comparación anual se mantuvo en terreno negativo, con una caída de dos puntos.

Lo anterior muestra que hay una percepción negativa por la baja confianza en la situación económica actual y futura del país.

El CEESP comentó que en enero la inversión fija bruta se contrajo respecto al mes previo después de tres meses consecutivos al alza. “En el caso del consumo privado, que es otro importante motor del crecimiento, aún no se percibe una recuperación sostenida”, afirmó.

Expuso que la inversión en construcción se contrajo 0.8% a tasa mensual, aunque anual creció 3.8%, hubo una disminución en la inversión privada y pública.

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