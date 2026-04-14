La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que exista un incremento en el precio de la tortilla y aseguró que no hay condiciones que justifiquen un alza en este alimento básico para millones de mexicanos.

Durante su conferencia, la mandataria fue enfática al desmentir versiones sobre un posible encarecimiento del producto y sostuvo que los costos del maíz se mantienen en niveles bajos.

"No es cierto. No tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla”, afirmó.

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Tortillas de maíz. Foto: Flickr.

Indicó que, tras conocer declaraciones que advertían de un incremento, instruyó a su equipo a establecer contacto con productores y actores involucrados en la cadena de suministro.

"Le hablé al secretario para que se comunicara, no solo con esta persona, sino con todos los que tenemos el acuerdo maíz-tortilla, porque no hay ninguna razón para que suba el precio”, señaló.

La Presidenta subrayó que su administración está fortaleciendo la relación directa con productores como una medida clave para contener presiones inflacionarias y evitar abusos en la comercialización. “Estamos fortaleciendo la relación con los productores”, reiteró.

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En ese contexto, también hizo referencia a distorsiones en los precios de algunos productos, como el jitomate, al cuestionar diferencias significativas entre establecimientos comerciales.

Ante la persistencia de la inflación, adelantó que su gobierno reforzará la agenda de competencia económica y la bancarización productiva como complemento a la política del Banco de México para enfrentar la inflación estructural.

Asimismo, anunció que esta semana sostendrá una reunión del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), en la que participarán productores, comercializadores y representantes de tiendas de autoservicio, con el objetivo de coordinar acciones que permitan contener el alza de precios.

“Vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación”, aseguró la mandataria.

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