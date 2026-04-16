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La presidenta sostuvo que la senadora Mariela Gutiérrez no violó ninguna ley, luego de haber ordenado el cuando fungió como presidenta municipal de Tecámac, Estado de México. Sin embargo, reconoció que se pueden mejorar las prácticas.

“No violó la ley, porque estaba en una norma. En todo caso hay que cambiar la norma y hay que generar las condiciones para que puedan tener una vida saludable, lo que se llama hoy los seres sintientes”, dijo.

“Yo creo que es mejor siempre buscar la , siempre, y buscar las mejores prácticas para ello”, agregó.

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Sheinbaum Pardo recordó que durante los gobiernos morenistas se elevó a rango constitucional la protección de los animales y admitió que continúa pendiente la .

Detalló que la está revisando la consejera Jurídica, Esthela Damián Peralta, con la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, para su publicación.

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