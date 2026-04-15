Tecámac, Méx. - Funcionarios de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem) acusaron a la senadora de Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, de ordenar el sacrificio de miles de animales durante su gestión como alcaldesa de Tecámac.

La activista animalista, Zyanya Polastri, difundió un video en redes sociales en el que aparece Gutiérrez Escalante en una discusión con personal de la Propaem. En la grabación, la senadora reconoce que se sacrificaron animales en el Centro de Bienestar Animal del municipio.

“Ciertamente hay libros donde se tienen que sacrificar animales, animales de calle, que quede bien claro”, expresó.

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Según las declaraciones de la activista, la cifra de perros y gatos sacrificados durante los seis años de la administración alcanzó más de 10 mil ejemplares. Polastri señaló que la senadora admitió la práctica y amenazó a servidores públicos para que no revelaran el caso.

Personal de la Propaem indicó en el video que las órdenes de Gutiérrez Escalante no se ajustaron al marco legal. Argumentaron que el sacrificio de los animales ocurrió sin un diagnóstico previo ni la capacitación adecuada de los funcionarios responsables.

Además, expusieron que la acción violó normas como la NOM-033-SAG/ZOO-2014, que prohíbe el sacrificio de animales sanos por razones de negligencia o falta de recursos.

La senadora mencionó en la grabación que esas acciones que se emprendieron en su gestión de dos periodos de tres años cada uno se las dio a conocer en los informes previos.

“Yo nunca les mentí, está en el informe de gobierno, está en cada uno de los informes de gobierno para que tengan ustedes conciencia que aquí no estamos en contra de los seres sintientes, como ahora bien les dicen, simplemente hemos hecho el trabajo que establece la Constitución”, dijo.

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Colectivos animalistas coinciden en que la cifra oficial de 2 mil 500 caninos que mencionó la senadora en la grabación resulta inferior a la realidad. Denuncian que el municipio usó recursos públicos para estas acciones y que los cadáveres se desecharon en tiraderos clandestinos en algunos casos.

“Y sí, no lo negamos, sí se han tenido que sacrificar animales, pero todo con estricto apego a la norma”, explicó.

Senaora de Morena insiste en que no se sacrificaron animales

La senadora insistió a los funcionarios de la Propaem que no se mataron a los animales, pues el sacrificio se llevó a cabo como lo establece la ley, la norma oficial mexicana, y es una facultad que tienen las autoridades locales.

Mariela Gutiérrez mencionó que si esos videos salen a la luz pública es porque fueron hechos por servidores públicos y hasta sacó fotos de los funcionarios estatales con los que sostuvo una acalorada discusión.

Hasta el momento, Mariela Gutiérrez Escalante no ha emitido una respuesta pública ante la difusión del video. La senadora, quien representa al Estado de México en la Cámara alta, participó en noviembre de 2024 en la discusión de una reforma constitucional en materia de protección y cuidado animal.

Dan a conocer un video en el que funcionarios de la Propaem acusan a la senadora morenista, Mariela Gutierrez, de que en su gestión como alcaldesa de Tecámac se sacrificaron miles de animales sin cumplir las normas sanitarias pic.twitter.com/3o56Lo7Nae — EMILIO FERNANDEZ (@ROALDIN) April 15, 2026

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