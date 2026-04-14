El nuevo Motorola Edge 70 Fusion llega al mercado mexicano con un diseño elegante y ultradelgado y un desempeño sólido que responda a las exigencias del día a día. En un segmento donde la competencia es intensa, este equipo busca destacar no solo por su estética, sino por un equilibrio bien afinado entre potencia, pantalla y batería.

Desde el primer contacto, el Edge 70 Fusion ofrece un cuerpo ligero y estilizado que resulta cómodo en la mano sin sacrificar resistencia. A pesar de su perfil delgado, integra certificaciones IP68 e IP69, lo que lo protege contra polvo, chorros de agua a presión y permite su inmersión en agua dulce hasta una profundidad de 1.5 metros. Además, suma resistencia de grado militar con estándar MIL-STD-810H y protección Corning Gorilla Glass 7i, una combinación poco común en su categoría.

La experiencia visual es otro de sus puntos fuertes. Integra una pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas con actualización de 144 Hz que reduce los saltos, ideal para desplazamientos fluidos, videojuegos y consumo multimedia. Su brillo máximo de hasta 5 mil 200 nits permite visibilidad incluso bajo luz intensa, elevando la experiencia en exteriores.

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Rendimiento equilibrado para el uso diario

En el interior, el equipo está impulsado por el procesador Snapdragon 7s Gen 3, que ofrece un rendimiento eficiente para multitarea, redes sociales, streaming y gaming moderado. Incluye un almacenamiento interno de 256 GB y memoria RAM física de 8 GB.

El sistema operativo optimizado de Motorola también aporta una experiencia limpia, con funciones potenciadas por inteligencia artificial (IA) que mejoran tareas como la gestión de imágenes y el rendimiento general.

En fotografía, el Edge 70 Fusion incorpora una cámara principal de 50 megapíxeles con sensor Sony, que promete mejores resultados en condiciones de baja luz y mayor detalle en cada toma. Si bien no incluye teleobjetivo, apuesta por procesamiento de imagen basado en IA para optimizar escenas automáticamente y ofrecer resultados consistentes para el usuario promedio.

Motorola Edge 70 Fusion apuesta por diseño y potencia. Foto: Motorola

Batería duradera y experiencia completa

Uno de los ajustes más importantes frente a generaciones previas está en la autonomía. El dispositivo mejora su duración de batería, permitiendo jornadas completas de uso sin preocupaciones, incluso con un uso intensivo de pantalla.

En el apartado multimedia, el equipo integra un sistema de audio que complementa la experiencia visual, ideal para consumir contenido sin necesidad de accesorios externos. Sin embargo, un detalle que suma valor es que el dispositivo incluye audífonos en la caja, algo cada vez menos común en el mercado.

En conectividad, el Edge 70 Fusion cumple con lo esperado en su gama, ofreciendo soporte para redes actuales y estabilidad en conexiones inalámbricas.

Con un precio de $10,999 pesos para México, este modelo de gama media-alta se posiciona como una opción atractiva para quienes buscan un smartphone que combine diseño sofisticado, resistencia y rendimiento confiable. Sin reinventar la fórmula, Motorola ofrece un equipo funcional, elegante y listo para el uso real.

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