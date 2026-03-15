Durante años, la fortaleza de Qualcomm estuvo en los smartphones. Sin embargo, la compañía ahora busca llevar esa experiencia a las computadoras personales.

Con Snapdragon X, el fabricante apuesta por laptops que combinan batería de larga duración, alto rendimiento y capacidades de inteligencia artificial integradas.

Según Santiago Cardona, director de Cómputo de Qualcomm para Latinoamérica, la estrategia busca aprovechar el conocimiento acumulado en los teléfonos inteligentes para transformarlo en nuevas categorías de dispositivos.

Snapdragon X impulsa laptops de alto rendimiento. Imagen: cortesía

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“El dispositivo que más usamos todos es el smartphone. Tiene batería que dura todo el día, gran desempeño, conectividad permanente y capacidad de inteligencia artificial incorporada”.

“Lo que dijimos en Qualcomm fue: si ya tenemos toda esta cantidad de conocimiento aquí, lo podemos llevar a otros dispositivos siendo la computadora uno de ellos”, señala Cardona.

La apuesta ya comienza a tomar forma en el mercado. La compañía suma alrededor de 100 diseños de PC con esta arquitectura a nivel mundial, de los cuales más de 20 ya están disponibles en México.

Qualcomm apuesta por batería y rendimiento

La propuesta tecnológica de estas nuevas computadoras se apoya en tres pilares que, según Cardona, marcan una diferencia frente a generaciones anteriores.

El primero es la autonomía: “Tenemos computadoras que le duran la batería más de 25 horas. Te puedes olvidar del cargador”, afirma.

Para el directivo, se trata de un cambio relevante frente al modelo tradicional de laptops, donde la movilidad siempre implicaba sacrificar potencia.

El segundo elemento es el rendimiento sostenido: “Si desconectas tu computadora de la energía sentirás un bajón de rendimiento. La propuesta de Qualcomm es tú desconecta la energía, estás móvil y tienes el mismo rendimiento que si estuvieras conectado”, expresa.

El tercer componente es la inteligencia artificial (IA) integrada en el hardware. De acuerdo con Cardona, todos los chips de esta plataforma incluyen una unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada a ejecutar tareas de IA directamente en el dispositivo.

Esta arquitectura, explica el directivo, permitirá acelerar funciones cada vez más comunes, desde traducción en tiempo real hasta procesamiento avanzado de video en videollamadas.

La inteligencia artificial se mueve al dispositivo

Uno de los cambios más relevantes es el paso del procesamiento en la nube al procesamiento local.

“Muchos procesos de inteligencia artificial hoy se van a la nube, se procesan y regresan. Eso toma tiempo, consume energía y tiene un costo”, señala Cardona.

Al ejecutarse directamente en el equipo, estas tareas pueden volverse más rápidas y eficientes. Además, explica que ya existe una comunidad de desarrolladores que optimiza sus aplicaciones para aprovechar estas capacidades.

Snapdragon X impulsa laptops de alto rendimiento. Imagen: cortesía

La tendencia parece clara, pues un estudio de Gartner, dice Cardona, estima que este año el 50% de las computadoras que se envíen al mercado global tendrán funciones de IA integradas. La proporción crecería al 80% en 2028 y alcanzaría prácticamente el 100% hacia 2029.

“Esto no es algo que algunas computadoras tendrán y otras no. Esta va a ser la norma”, afirma Cardona.

Usuarios móviles y creadores, los primeros en adoptarlas

En América Latina, la adopción inicial se concentra en dos perfiles. El primero es el usuario altamente móvil, que valora equipos ligeros, silenciosos y con larga autonomía.

El segundo grupo son los creadores de contenido y profesionales creativos. Según Cardona, este segmento busca potencia, pero no necesariamente las laptops gaming tradicionales, que suelen ser más pesadas y con menor duración de batería.

La experiencia de uso también cambia desde el primer día: “Yo estaba acostumbrado a estar conectado a la energía todo el tiempo, pero con el Snapdragon X el iconito de la batería no bajaba”, cuenta el directivo sobre su propia experiencia.

A eso se suma el detalle del comportamiento térmico: “No sentir que se calienta ni escuchar ventiladores realmente es una gran ventaja”, señala.

Para Qualcomm, esa combinación entre autonomía, potencia e IA podría redefinir lo que los usuarios esperan de una laptop en los próximos años.

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