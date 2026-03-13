Estamos a punto de presenciar la 98° edición de los premios Oscar 2026. La celebración será el próximo 15 de mazo en el Dolby Theatre de Hollywood, en Los Ángeles, con la participación del comediante Conan O'Brien.

La transmisión se verá en más de 200 territorios, incluido México, tanto en televisión tradicional como en streaming. Si quieres sintonizar la premiación mediante alguna plataforma de streaming, en Tech Bit te contamos en cuál.

¿En qué plataforma de streaming puedo ver los Oscar 2026?

Si quieres seguir el evento en streaming, puedes hacerlo mediante la plataforma de HBO Max, la cual transmitirá la ceremonia completa en vivo para América Latina. Los usuarios que cuenten con una suscripción, podrá disfrutar desde la alfombra roja hasta la entrega de premios, ya sea desde la app para móvil o televisión, así como en el sitio web.

Dónde ver en streaming los premios Oscar 2026. Imagen: Unsplash

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Pero, si no cuentas con HBO Max, también podrás seguir los premios desde el canal oficial de los Oscar en YouTube. En este, la Academia suele ofrecer cobertura digital con clips, entrevistas y momentos destacados de la noche, por lo que puedes vivir cada detalle desde cualquier dispositivo conectado a internet.

¿A qué hora empiezan los Oscar 2026 en México?

Para la audiencia mexicana, la transmisión comenzará desde la tarde del domingo 12 de marzo. Los horarios clave son:

16:00 horas (tiempo Centro de México): inicio de la alfombra roja.

17:00 horas: comienza la ceremonia oficial.

La gala suele durar alrededor de tres horas y media. Esta incluye, además de la entrega de estatuillas, actuaciones musicales y presentaciones especiales.

Por lo que, si eres fan del cine, este domingo tendrás varias opciones digitales para no perderte ningún momento de la gala más importante de Hollywood.

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