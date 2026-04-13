Rockstar Games vuelve a estar en el ojo del huracán tras recibir amenazas del grupo de ciberatacantes ShinyHunters, quienes advirtieron que podrían publicar la totalidad de los datos robados durante el ataque.

La compañía, responsable de Grand Theft Auto VI reconoció el ataque pero, sin embargo, le resto importancia con el argumento de que esta situación no tenían "ningún impacto en nuestra organización ni en nuestros jugadores". Además, señaló que el grupo accedió a una "cantidad limitada de información no relevante de la empresa".

Por su parte, ShinyHunters señaló que durante el ataque tuvieron acceso a servidores de Rockstar, los cuales son gestionados por un proveedor de servicios en la nube externo. Según los informes, el grupo de ciberdelincuentes pidieron rescate para evitar publicar el material robado y dieron como fecha límite el 14 de abril.

Rockstar Games encargada de GTA VI ha sufrido un ciberataque. Imagen: captura de pantalla

Leer también: La configuración de WhatsApp que debes desactivar para evitar hackeos

Esta no seria la primera vez que ShinyHunters se adjudica un ataque pues en julio del 2024 fue el responsable del ataque contra Ticketmaster en donde se vieron afectados alrededor de 560 millones de usuarios de países como Estados Unidos y México.

Por otra parte, Rockstar ya había sido víctima de una ataque en 2023, cuando un joven de 18 años llamado Arion Kurtaj robó datos de la empresa, código fuente y videos GTA VI.

¿ShinyHunters robó información de GTA VI?

Este ataque coincide con el próximo lanzamiento de GTA VI, el cual se tiene programada para el 19 de noviembre de 2026. Este es uno de los títulos más ambiciosos de Rockstar por lo que muchas personas especularon que entre la información robada se encuentra el precio del videojuego, tráilers adicionales y más. Sin embargo, Rockstar Games no mencionó nada sobre algún peligro de filtración de información sobre el videojuego.

Recordemos que ha existido muchas expectativas de este videojuego pues, además de ser el más esperado por los jugadores, también ha tenido múltiples modificaciones sobre su lanzamiento.

Este ciberataque pone de manifiesto la vulnerabilidad de las empresas de tecnología y entretenimiento ante ciberataques.

Leer también: ¿Te interesa emprender, crear moda o trabajar en medios? Esta beca es para ti

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters