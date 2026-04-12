Si te molesta que entren a tu cuarto sin autorización, entonces debes probar este truco de Alexa. Se trata de una herramienta de vigilancia, que funciona gracias al sistema de emergencia y otras funciones de alertamiento que tiene tu asistente.

Hoy en Techbit te decimos cómo activarla.

Además de tu cuarto, Alexa puede ayudarte a vigilar tu vivienda. Foto: Unsplash

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¿Cómo configurar a Alexa para que vigile una habitación?

De acuerdo con Amazon, Alexa cuenta con una skill de hogar inteligente, misma que sirve para vigilar las habitaciones cuando no te encuentras en casa.

Esta skill de vigilancia puede generar alertas inteligentes, mismas que se transmiten desde el dispositivo Echo hacia el celular. Eso sucede cuando Alexa detecta ruidos y hasta movimientos.

Las alertas pueden ser desde grabaciones de audio hasta videos, si es que se han vinculado cámaras de vigilancia con el asistente virtual. Ambas resultan útiles para monitorear lo que pasa en tu hogar vía remota.

Por ejemplo, si una persona entra a tu cuarto mientras no estás y tienes habilitada la función "Detección de presencias", Alexa te notificará lo que sucede en tiempo real.

Y en caso de ser una emergencia, por ejemplo si entra un ladrón, el sistema Emergency Assist puede contactar a un familiar o llamar a un servicio como el 911.

Amazon aclara que éste no es un servicio de supervisión profesional, pero ayuda a reforzar la vigilancia de un hogar. ¡Ojo! Tiene un coso adicional.

Finalmente, otro dato a destacar es que ésta skill sólo se encuentra disponible en dispositivos como los altavoces Echo y pantallas inteligentes Echo Dot o Echo Show.

Para que la skill funcione, debes tener activo un dispositivo Echo en tu habitación. Foto: Unsplash

¿Cómo configurar a Alexa para que cuide tu cuarto?

A continuación, te compartimos 3 funciones de Alexa que te ayudarán a saber si alguien entra a tu cuarto o a cualquier otra habitación de tu hogar mientras no estás:

Detector de ruidos

En tu celular, abre la aplicación Amazon Alexa y ve a “Más”.

Selecciona “Rutinas” y toca “+” para crear una.

Oprime “Cuando esto ocurra” y luego “Detección de sonido”.

Selecciona el ruido que quieres que el dispositivo identifique, por ejemplo, la apertura de la puerta de tu cuarto.

Escoge el altavoz o la pantalla Echo que debe captar el sonido; deberá ser el que tengas en tu habitación.

Configura el horario en que la rutina debe activarse, ya sea todos los días que sales de casa.

Presiona “Agregar acción" para elegir el tipo de alerta que debe emitir tu asistente, como encender las luces o emitir un sonido.

Por último, guarda la rutina.

Detector de presencias

Abre “Rutinas" y presiona “+”.

Pulsa “Entrada” y luego “Cuándo”.

Toca “Casa Inteligente”, selecciona tu dispositivo y activa "Se detectan personas" para que Alexa te reporte si alguien entra a tu recámara.

Finalmente, escoge la acción que tu asistente debe realizar para advertirte sobre intrusos, por ejemplo, reproducir un sonido,

Cámaras de seguridad

Si tienes cámaras de vigilancia en tu habitación, puedes vincularlas con Alexa para vigilar cuando sales:

Entra a la Configuración de Alexa y busca “Cámara”.

Habilita “Monitorización del hogar”.

Sigue las instrucciones para completar la vinculación. Listo.

El sistema Emergency Assist de Alexa tiene un costo adicional. Foto: Freepik

Con estas herramientas de seguridad que podrás tener la certeza de que nadie entre a tu cuarto.

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