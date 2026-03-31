Alexa se ha convertido en un dispositivo importante en miles de hogares alrededor del mundo, pues gracias a sus diversas funciones, como la reproducción de contenido, acceso a información en tiempo real y organización tareas, es posible simplificar muchas actividades diarias.

Sin embargo, más allá de su utilidad para tareas básicas, este asistente virtual esconde una serie de comandos divertidos para que los usuarios interactúen.

Si no vas a salir de vacaciones y paleas organizar una reunión en casa o simplemente pasar el reato solo, aquí te compartimos 7 opciones de comandos que te sacarán risas.

Las respuestas de Alexa suelen cambiar cada vez que activas algún comando. Foto: Unsplash

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¿Cómo activar los comandos graciosos de Alexa?

Para acceder a este lado divertido de Alexa, no tienes que descargar funciones adicionales ni cambiar la configuración de tu dispositivo, solo basta con utilizar tu voz para que el asistente virtual responda de manera creativa y hasta inesperada.

Estos son los comandos que te recomendamos probar:

“Alexa, activa el Modo Súper Alexa: te pedirá un código muy específico y sólo debes decir “Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, start”.

“Alexa, ¿conoces a Siri?”: al activar este comando, el dispositivo te explicará su relación con Siri, el asistente de Apple, con un toque jocoso.

“Alexa, activa el Modo Abuela”: en caso de usarlo, Alexa se transformará en la típica abuela mexicana que no deja salir del hogar sin suéter.

“Alexa, ¿sabes cantar?”: ¡prepárate! Tu asistente te mostrará sus dotes musicales.

“Alexa, Modo Taquero”: con este comando, Alexa pasará de ser un asistente virtual a decir frases de un clásico taquero mexicano.

“Alexa, ¿qué edad tienes?”: aquí, te explicará su edad humana, de perro y hasta de robot.

“Alexa, activa la secuencia de autodestrucción”: en seguida, dará simulará un episodios apocalíptico y muy creativo, como si fuera el fin del mundo.

Si activas cualquiera de estos comandos podrás pasar un rato agradable con tu asistente virtual, así que no dudes en probarlos e invitar a tus conocidos a que también lo hagan.

Alexa te puede ayudar a gestionar tu tiempo y actividades del día a día. Foto: Unsplash

¿Qué otros trucos puedes realizar con Alexa?

Al ser uno de los asistentes virtuales más importantes de la actualidad, Alexa permite acceder a miles de funciones sorpresivas y curiosas. A continuación, te presentamos 3 comandos extra:

Modo Susurro: si activas este modo y le hablas bajito, Alexa te susurrará las respuestas que le pidas. Especialmente, sirve cuando no puedes hacer mucho ruido.

Busca mi teléfono: si repites la frase “Alexa, ¿dónde está mi teléfono?”, el asistente hará sonar tu celular a través de una llamada o notificación. Pero es importante que tengas vinculado tu dispositivo con tu cuenta en Amazon o en la aplicación de Amazon Alexa .

. Detección de sonidos: este comando te puede servir cuando sales de casa, pues Alexa detecta sonidos extraños y te envía una notificación. Para ello, previamente debes entrar a la App “Amazon Alexa”, crear una rutina, activar “Detección de sonido” y elegir el ruido que debe identificar, como ladridos o el llanto de un bebé.

No olvides que Alexa es más que un reloj o un reproductor, en realidad, es una herramienta a la que le puedes sacar el máximo provecho con estos comandos inesperados.

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