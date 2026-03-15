Alexa, el asistente virtual de Amazon, es uno de los servicios de voz más populares a nivel mundial, pero ¿sabías que suele grabar y almacenar las instrucciones que le das y las frases que repites?

Esto se debe a que Alexa recopila tus solicitudes con el objetivo de brindarte una mejor experiencia de uso. Pero, no te preocupes, hoy en Tech Bit no solo te explicamos cómo es que este asistente virtual graba tus peticiones sino que también te damos el paso a paso para eliminarlas.

Para acceder a las grabaciones debes iniciar sesión en tu celular. Foto: Unsplash

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¿Por qué Alexa graba y guarda tus indicaciones?

De acuerdo con el Centro de ayuda de Amazon, este asistente virtual graba y almacena las conversaciones que sostienes con ella cada vez que mencionas la palabra de activación (“Alexa”).

Esto sucede porque el dispositivo Echo (que integra a Alexa) detecta la palabra de activación y, de manera automática, graba tu solicitud para transmitirla y recopilarla a la nube con el propósito de llevar un control de tus preferencias, búsquedas e instrucciones.

Pero no tienes porqué preocuparte, pues Amazon asevera que dichas grabaciones no son expuestas y se almacenan exclusivamente con fines interactivos para mejorar la precisión de tus intereses.

La buen noticia es que puedes revisar qué grabaciones ha registrado tu dispositivo Alexa y, en caso de que lo consideres oportuno, eliminarlas.

¿Cómo eliminar las grabaciones de Alexa?

Recuerda que si eliminas las grabaciones de Alexa, tu experiencia de uso puede verse modificada, pero a continuación, te damos el tutorial para administrarlas. ¡Toma nota!

Para revisarlas y eliminarlas

Abre la app de Alexa desde tu móvil y da clic en “Más”.

desde tu móvil y da clic en “Más”. Después, selecciona “Privacidad de Alexa".

Luego, elige “Consultar historial de voz” y, luego, selecciona una entrada.

Posteriormente, revisa las grabaciones por intervalos de fechas, dispositivos o perfiles.

por intervalos de fechas, dispositivos o perfiles. Finalmente, si deseas eliminarlas, selecciónalas y bórralas.

De igual forma, si tu equipo Alexa no cuenta con la extensión de Amazon Kids, puedes desechar las grabaciones por medio de tu voz. Solo exclama los siguientes comandos:

“ Alexa , elimina lo que acabo de decir”.

, elimina lo que acabo de decir”. “ Alexa , elimina todo lo que dije hoy”.

, elimina todo lo que dije hoy”. “Alexa, elimina todo mi historial de voz”.

Para guardarlas temporalmente

Esta opción es ideal para mantener un control equilibrado de tus grabaciones de Alexa; así evitas que tus indicaciones permanezcan mucho tiempo en el dispositivo y tu experiencia de uso no se vea alterada.

Para establecer este parámetro debes:

Abrir la app de Alexa e ir a “Más”.

e ir a “Más”. Dirigirte a “Privacidad de Alexa ", y seleccionar la opción “Administrar mis datos de Alexa ".

", y seleccionar la opción “Administrar mis datos de ". En la sección “Grabaciones de voz”, pulsa “Elegir cuánto tiempo guardar las grabaciones”.

Finalmente, elige y confirma el periodo de tu preferencia para mantener las grabaciones de voz.

Puedes fijar un periodo determinado para que tus grabaciones de Alexa se eliminen automáticamente. Foto: Pexels

Ahora ya sabes que Alexa no busca darle un mal uso a tus grabaciones de voz, pero administrarlas te ayudará a mejorar tu privacidad y evitar posibles ciberataques. Recuerda que prevenir nunca está de más, sobre todo cuando se trata de tecnología.

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