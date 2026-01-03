¿Planeas salir de viaje en estas vacaciones? Si es así y te preocupa dejar sola tu casa, entonces debes saber que Alexa puede convertirse en el guardián de tu vivienda.

Con el “modo vacaciones", tu asistente virtual perite activar una serie de configuraciones e incluso alertarte sobre la presencia de intrusos. Aquí te decimos cuáles son.

Es necesario acceder a la app de Alexa para activar el "modo vacaciones". Foto: Freepik

¿Para qué sirve el "modo vacaciones" de Alexa?

El “modo vacaciones” no es una función oficial de Alexa, sino que se refiere a un conjunto de configuraciones que los usuarios pueden activar en su dispositivo Echo.

Este método es bastante útil para grabar lo que sucede en tu hogar cuando no te encuentras ahí, emitir señales como luces o sonidos de alerta y otros pasos que se pueden activar desde la app móvil.

Por lo anterior, el primer paso es verificar que las luces, cámaras e interruptores de tu casa se encuentren vinculadas a Alexa; de lo contrario, no podrás recibir las notificaciones de alerta.

Controlar tus luces con Alexa

Tanto las lámpara inteligentes como Alexa deberán estar conectados a la misma red WiFi.

Posteriormente, en la app de tu asistente configura su vinculación dentro del apartado “Dispositivos”, luego selecciona “Agregar dispositivo" y escoge la “Luz”.

En seguida, Alexa hará el proceso para sincronizarse con las lámparas de tu comedor, baño, cocina o la habitación que necesites vigilar a distancia.

Otro tip que te damos es crear una rutina y especificar el horario en que deseas que tu dispositivo encienda o apague las luces de manera automática.

Alexa puede encender y apagar las luces inteligentes de tu casa de manera automática. Foto: Amazon

Usa tus cámaras de vigilancia con Alexa

Si cuentas con cámaras de vigilancia en tu hogar, de igual manera puedes vincularlas con Alexa para monitorearlas vía remota. Para crear esa conexión, realiza los siguientes pasos:

Ve a la "Configuración" de Alexa.

Busca y selecciona “Cámara”.

Activar “Monitorización del hogar” y sigue las instrucciones para finalizar con éxito el proceso de vinculación.

Reproduce sonidos aleatorios

Aquí es necesario activar ciertas habilidades específicas de Alexa, como “Sonidos de la naturaleza”. Gracias a ello, tu asistente emitirá ruidos para que las personas crean que estás en casa.

Tienes que buscarlas en la sección “Habilidades y juegos” en la app y, a la par, te recomendamos configurar rutinas que incluyan la reproducción de sonidos aleatorios para determinados horarios (sobre todo en la noche).

Detección de presencias

Finalmente, Alexa tiene la capacidad de detectar la presencia de personas cerca o dentro de tu casa. Si quieres activar esta función, haz estos pasos:

Abre la app de Alexa y ve a “Más”

Da clic en“Rutinas" y pulsa “+”.

Selecciona “Entrada” y en “Cuándo” elige “Casa Inteligente”.

Luego, selecciona tu dispositivo y activa "Se detectan personas" para cuando alguien entra o "No se detectaron personas" para cuando alguien se va de alguna habitación.

Por último, escoge una acción para que Alexa la realice cuando detecte a una persona, por ejemplo "Encender luces", y guarda los cambios.

Con el “modo vacaciones”, tendrás la seguridad de que tu casa quedará en las manos de Alexa.

