Las llamadas spam han sobresalido por ser una de las formas de estafa más populares en el mundo. Y es que, a pesar de parecer inofensivas, suelen ser el anzuelo perfecto para robar datos personales y bancarios de las personas.

Por ello, las autoridades han exhortado a la ciudadanía a que hagan caso omiso de estas comunicaciones. No obstante, suelen pasar accidentes y cabe la posibilidad de que por error respondas una llamada de este tipo.

Hoy, en Tech Bit te damos una serie de sugerencias que te serán de ayuda para evadir estas molestas comunicaciones, y cómo puedes actuar en caso de que las respondas por equivocación.

Toma tus precauciones y no formes parte del 50% de víctimas que caen en las llamadas de spam. Foto: Unsplash

Leer también IA aliada de Blue Origin para llegar a la luna

¿Por qué las llamadas spam son peligrosas?

Seguramente alguna vez has contestado una llamada de spam y, por fortuna, no corriste ningún riesgo; pero debes saber que aunque en su mayoría son inofensivas, suelen ser utilizadas por grupos delincuenciales para cometer estafas y extorsiones que vulneraran la seguridad y tranquilidad de los remitentes.

Este tipo de comunicación ha tenido una prevalencia preocupante, pues de acuerdo con Kaspersky, empresa de ciberseguridad, el 50% de la población latina (incluyendo la mexicana) fueron víctimas de llamadas spam durante el primer semestre de este año.

Y es que, en su mayoría, quienes caen en estas trampas sufren la extracción de sus datos personales y bancarios; esto sucede porque los ciberdelincuentes se hacen pasar por empleados de alguna corporación y fingen ayudar a los individuos a cambio de que revelen su información más confidencial.

Aunque, por otra parte, al responder las llamadas de spam, existe la posibilidad de que las extorsiones se hagan presentes y los estafadores presionen y amenacen a sus presas, exigiendo una cantidad elevada de dinero u otros bienes.

En este sentido, la empresa global de ciberseguridad, Keeper Security, afirma que responder por error una comunicación de esta tipología, le confirma a los criminales que tu número telefónico está activo; y por consiguiente, seguirán molestándote hasta obtener sus intereses.

A continuación te indicamos qué puedes hacer en caso de que, por accidente, aceptes una llamada de spam.

La principal defensa contra las llamadas de spam es activar el identificador de llamadas Foto: Unsplash

¿Qué hacer si respondes una llamada spam?

Si respondes una llamada de spam no debes entrar en pánico. Identificarlas suele ser sencillo, ya que la mayoría de celulares alertan al propietario cuando la llamada pertenece a esta clasificación.

Esto se debe a que los dispositivos están configurados para dar estos avisos. Si has respondido por error una comunicación de spam, lo primero que debes hacer es colgar y no emitir ningún sonido, pues muchas veces los estafadores utilizan la voz de sus presas para cometer con ella otras trampas.

En seguida, deberás bloquear el número que te contactó para no recibir más llamadas de él. Después, activarás el sensor de llamadas spam para que tu celular te indique si una comunicación es de este tipo. Para ello, haz lo siguiente:

En Android:

Abre la aplicación Teléfono y toca el ícono de los tres puntos.

Entra en Ajustes y da clic en "Identificador de llamadas y spam".

Activa "Ver ID de emisor y spam" para ver advertencias y no respondas cada que recibas una llamada de este tipo.

Finalmente, activa "Filtrar llamadas de spam" para que el teléfono las bloquee automáticamente, pero toma en cuenta que las comunicaciones que recibas aparecerán en tu historial.

En iPhone:

Ve a la app Configuración y busca "Teléfono".

Toca "Bloqueo e identificación de llamadas"

Finalmente, activa las apps de identificación de llamadas que hayas descargado como Truecaller.

De igual manera, es recomendable que registres tu número telefónico al Repep, que es un órgano de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), el cual ayuda a combatir llamadas de spam.

Para inscribir tu número, debes contactarte al 9628 0000 si vives en la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Y si resides en otro estado, comunícate al 01 800 962 8000. Asimismo, puedes realizar el registro en este enlace repep.profeco.gob.mx/registrar_telefono.jsp

En caso de que por accidente caigas en una llamada spam, denuncia ante la Policía Cibernética al 088 o al 55 5242 5100 ext. 5086.

Leer también UNAM: cuáles son los requisitos de ingreso para los aceptados en SUAyED 2025

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters