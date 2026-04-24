El ecosistema de aplicaciones móviles en México dejó atrás la carrera por las descargas masivas. Hoy, la verdadera competencia ocurre en otro terreno: la retención, el valor del usuario y su permanencia dentro de las plataformas.

Datos presentados por AppsFlyer revelan un giro estructural en la industria. Mientras el gasto en adquisición de usuarios cayó 31% en Android durante 2025, en iOS creció 77%, acompañado de un aumento del 19% en instalaciones. No se trata solo de volumen: el cambio responde a una lógica de negocio más sofisticada.

“Es importante entender cuál es la métrica que realmente mueve el negocio. No es lo mismo para cada empresa ni para cada etapa”, explica Guille Álvarez, VP Sales LATAM, durante un encuentro con periodistas. La advertencia apunta a un error común en la industria: medir éxito solo por descargas, cuando el verdadero indicador está en el valor a largo plazo del usuario.

Apps ya no compiten por descargas: ahora buscan lealtad. Imagen: Paloma Vega / Unsplash

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En iOS, por ejemplo, el 75% de los usuarios realiza al menos una compra dentro de la app en los primeros 30 días, frente al 66% en Android. Esto confirma que el mercado mexicano migra hacia segmentos de mayor valor, en línea con una mayor adopción de dispositivos premium.

El negocio está en volver a enganchar

El dato que redefine la estrategia es otro: el re-engagement (la reactivación de usuarios existentes) creció hasta 6.6 veces en iOS y 4 veces en Android entre finales de 2024 y 2025.

Esto marca un cambio profundo en cómo operan las apps. En lugar de invertir en atraer nuevos usuarios (cada vez más costosos), las marcas están enfocándose en monetizar su base instalada mediante notificaciones, correo y experiencias personalizadas dentro de la app.

“Descargar una app no genera dinero. La clave es cómo lograr relevancia y convertir ese uso en valor”, señala Álvarez. En ese sentido, el reto ya no es atraer usuarios, sino convertirse en la opción principal dentro de un entorno saturado de aplicaciones.

La tendencia también se refleja en el tipo de plataformas que crecen. Finanzas lidera con un aumento de 332% en iOS, seguida por entretenimiento y educación. Pero el salto más significativo lo da la inteligencia artificial generativa, con incrementos de hasta 454% en Android.

Más que una categoría emergente, la IA está modificando la forma en que los usuarios descubren y utilizan aplicaciones. “No es una tecnología que apareció hace dos años. Lo que cambió es que ahora está en manos del consumidor”, explica Guille Álvarez. El impacto es transversal: desde usos básicos hasta experiencias hiperpersonalizadas que comienzan a definir la competencia entre marcas.

2026: el año que pondrá a prueba a las apps

El calendario digital de 2026 será un punto de inflexión. El Hot Sale y el Mundial de Futbol se celebrarán con pocas semanas de diferencia, creando una ventana estratégica de cinco semanas que podría redefinir el marketing móvil en el país.

“Son dos eventos que difícilmente volverán a coincidir en la historia del negocio en México”, advierte el VP. A esto se suma que el país será una de las sedes del torneo, en una edición ampliada con más partidos y mayor exposición.

Apps ya no compiten por descargas: ahora buscan lealtad. Imagen: Paloma Vega

La lógica es clara: adquirir usuarios durante el Hot Sale y reactivarlos durante el torneo. Pero ejecutar esta estrategia exige algo más que presupuesto: requiere infraestructura tecnológica capaz de conectar datos, canales y audiencias en tiempo real.

A esto se suma un factor determinante: la inteligencia artificial. “Todo este escenario está siendo impulsado y exponenciado por la IA”, señala el vocero. En 2026, será el primer ciclo de grandes eventos donde esta tecnología estará en el centro de la planificación publicitaria.

México llega a este escenario como una economía claramente mobile-first. Cerca de 100 millones de usuarios acceden a redes sociales y alrededor del 80% de las compras digitales ya se realizan desde el celular, que se ha convertido en “la billetera y puerta de entrada a cualquier tipo de consumo”.

El reto, sin embargo, no es menor. La fragmentación de canales (apps, web, redes sociales y televisión conectada) complica la medición y eleva el riesgo de errores en la atribución de resultados.

La conclusión es directa: las apps que sobrevivan no serán las más descargadas, sino las que logren construir relaciones sostenidas con sus usuarios en un entorno cada vez más automatizado, competitivo y guiado por datos.

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