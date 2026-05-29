Durante décadas, el nombre de Dolby estuvo asociado casi de forma automática con las salas de cine. Sin embargo, la compañía busca que esa percepción cambie. Hoy su tecnología está presente en plataformas de streaming, teléfonos inteligentes, televisores, consolas de videojuegos, automóviles e incluso en transmisiones de televisión abierta.

Así lo explicó en entrevista Víctor Méndez, director comercial para Dolby Latinoamérica, quien destacó que México se ha convertido en uno de los mercados más relevantes para la generación y distribución de contenidos con tecnologías como Dolby Atmos y Dolby Vision.

“Latinoamérica en general es un mercado creciente, es un mercado que tiene además una generación de contenido muy importante tanto en español como en portugués”, señaló.

Dentro de ese panorama, México ocupa una posición estratégica gracias al volumen de producciones musicales y audiovisuales que se desarrollan en el país.

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Un ecosistema que comienza desde la producción

Más que enfocarse únicamente en el consumidor final, Dolby trabaja bajo una lógica de ecosistema. La estrategia abarca desde la creación del contenido hasta los dispositivos donde finalmente se reproduce.

Méndez explicó que la región cuenta con más de 200 estudios habilitados para producir en Dolby Atmos, una cifra que refleja la creciente adopción de formatos inmersivos por parte de la industria del entretenimiento.

“Contamos con más de 200 estudios habilitados para poder producir en Dolby Atmos a nivel regional”, afirmó.

Una vez creado el contenido, Dolby colabora con plataformas como Netflix, Amazon y Disney para garantizar que las producciones lleguen al público conservando la experiencia diseñada por sus creadores.

La presencia de la tecnología también se extiende a televisores, barras de sonido, smartphones, tabletas, consolas de videojuegos y, más recientemente, a la industria automotriz y a la cobertura de eventos en vivo, como conciertos y encuentros deportivos.

Dolby busca acercar el sonido inmersivo a más usuarios mediante música, streaming y televisión. Foto: Especial

Del sonido por canales al sonido por objetos

Para entender la diferencia entre el audio tradicional y Dolby Atmos, Méndez recurre a una explicación sencilla. Mientras los formatos anteriores distribuían el sonido mediante canales específicos, Atmos trabaja con objetos sonoros independientes.

“Imagínate que estamos envueltos en una esfera y logramos hacer que la guitarra gire alrededor de nosotros, que la batería pase de arriba hacia abajo”, explicó.

De acuerdo con el directivo, este enfoque permite construir experiencias mucho más envolventes, capaces de hacer que el usuario se sienta dentro de un estadio, un concierto o la escena de una película.

La evolución tecnológica no es menor. Dolby, recordó Méndez, fue la empresa que desarrolló el estéreo y posteriormente impulsó formatos digitales que mejoraron la nitidez y calidad del audio. Atmos representa un nuevo paso en esa transformación.

La música abraza el formato inmersivo

Aunque el cine sigue siendo uno de los escaparates más visibles de la marca, la música se ha convertido en uno de los sectores donde Dolby observa una adopción acelerada.

Según Méndez, más del 90% de los contenidos que encabezan actualmente el Billboard ya se producen en Dolby Atmos.

“Hoy los artistas buscan no nada más entregar la letra y música, sino cómo la letra y música generan una experiencia”, comentó.

La respuesta de los músicos ha sido especialmente reveladora. El ejecutivo relató que algunos artistas han reaccionado con emoción al escuchar versiones de sus canciones remezcladas en Atmos.

Por ello, recomendó a los usuarios buscar plataformas compatibles con Dolby Atmos para disfrutar las obras tal como fueron concebidas por sus creadores.

La televisión abre una nueva etapa

Uno de los anuncios más recientes para el mercado mexicano involucra a TV Azteca. Dolby trabajó junto con la televisora para habilitar transmisiones Atmos sobre el estándar ATSC 1.0, utilizado en la televisión abierta nacional.

La iniciativa fue presentada recientemente durante el NAB Show de Las Vegas y permitirá que Canal 7 incorpore experiencias de audio inmersivo en futuras transmisiones.

“Eso pone a TV Azteca como el primer distribuidor de señal a nivel mundial en transmitir una señal en ATSC 1.0 en Atmos”, destacó Méndez.

El anuncio refleja la expansión del audio inmersivo hacia espacios cada vez más cotidianos. Lo que antes parecía reservado para las grandes salas de cine ahora busca acompañar a los usuarios desde sus dispositivos móviles, sus hogares e incluso durante eventos transmitidos por televisión abierta.

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