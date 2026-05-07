En Netflix, hay televisiones y otros dispositivos, como los celulares, que con el paso del tiempo dejan de recibir actualizaciones de seguridad y contenido. Y esto los deja incompatibles.

Si en casa tienes una TV vieja, más vale que revises la lista de dispositivos que perderán el acceso a la plataforma de streaming este mes de mayo.

¿Qué televisiones dejan de ser compatibles con Netflix en mayo?

Aunque el objetivo de Netflix no es dejar a sus clientes sin acceso a su catálogo, tanto celulares como televisiones dejan de recibir sus actualizaciones periódicamente.

Lo anterior sucede porque la empresa estadounidense lanza actualizaciones constantes y el software de los dispositivos debe tener la capacidad de soportarlas. Cuando no es así, se vuelven incapaces de reproducir el contenido.

De acuerdo con el Centro de Ayuda, desde el pasado 6 de mayo, la plataforma ha dejado de funcionar en dispositivos fabricados antes de 2015. Si tienes una TV de este año, presta atención porque en lo que resta del mes podría interrumpirse su señal.

Entre los modelos de televisiones incompatibles se encuentran:

Apple TV: Todas las versiones de la primera, segunda y tercera generación.

LG: Modelos de la serie Infinia como LX9500, o Nano LED como LM9600.

Panasonic: Versiones AX900, VT50, VIERA TC-P50VT25 y similares.

Sony: modelos de la serie Bravia, como KDL, XBR, W95.

Samsung: Serie EOS de Samsung Smart TV.

Y en cuanto a celulares, estos son los que ya no podrán reproducir Netflix:

Samsung Galaxy S5

Motorola Moto X

LG G4

HTC One M8

Huawei Ascend Mate 7

Netflix notifica a los usuarios cuando ya no podrán utilzar la plataforma en su dispositivo. Foto: Pixabay

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¿Cómo saber si tu televisión dejará de ser compatible con Netflix?

Si tu televisión no se encuentra en la lista pero quieres saber si dentro de poco tiempo podría dejar de ser compatible, entonces debes ingresar a los "Ajustes" y luego buscar “Acerca del dispositivo” o “Sistema”.

Otro dato a destacar es que Netflix avisa a los usuarios cuando sus dispositivos perderán el acceso al servicio, mostrando en la pantalla códigos como R40, R12 o R25-1.

También emite notificaciones con mensajes como “Netflix ya no está disponible en este dispositivo. Ve a Netflix.com/compatibledevices para ver una lista de los dispositivos compatibles”.

¿Qué hacer si tu televisión no reproduce Netflix?

¡No te preocupes! Pese a que tu televisión deje de ser compatible tu cuenta queda intacta, por lo que continuar disfrutando tu programación favorita desde tu celular o tablet.

Incluso, existe la posibilidad de proyectar Netflix desde tu celular a un monitor de televisión, mediante el Fire Stick o Google Chromecast. Ambos los puedes comprar en línea y tienen un costo que va desde los $799 a los $1,200.

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