Apple acaba de ingresar un nuevo modelo de iPhone a su lista de "obsoletos" y no precisamente por la incapacidad de actualizar su sistema operativo, sino por una razón más importante.

Este modelo originalmente fue lanzado en 2016, siendo uno de los más pequeños del fabricante y también de los más revolucionarios en su historia. En aquel momento, se presentó como un celular compacto pero de gran potencia.

A pesar de sorprender al mundo, a menos de 10 años de su aparición, hoy se despide del mercado y ni siquiera puede considerarse "vintage". Si quieres saber cuál es, sigue leyendo.

Este iPhone llegó con un diseño revolucionario al mercado. Foto: Unsplash

¿Qué iPhone ha sido declarado "obsoleto"?

Quizá la respuesta no te sorprenda, porque incluso en la actualidad es un modelo que ya no se vende en las tiendas de Apple, así que desde hace unos años ya pasaba desapercibido. Se trata del iPhone SE primera generación.

Ese modelo que se convirtió en "el celular del momento", con acabados metálicos en oro, oro rosado, plata y gris espacial. Pero más allá de su diseño disruptivo, fue novedoso por integrar un chip A9 con arquitectura de 64 bits, coprocesador de movimiento M9 integrado y una pantalla de 4" diagonales.

Su batería ofrecía hasta 13 horas con la reproducción de video, 50 horas en la de audio y 13 horas con el uso del WiFi. Además, integraba una cámara trasera de 12 MP, cámara frontal de 1.2 MP, grabación de video 4K a 30 cps, sensor de huellas digitales integrado en el botón de inicio y al asistente Siri4.

En 2016, se lanzó con un precio de $8,999 a $11,1199, dependiendo de su capacidad (16 GB, 32 GB, 64 GB o 128 GB). Hoy sólo se encuentra disponible en sitios de segunda mano.

Como podrás imaginarte, la marca asigna la etiqueta de "obsoleto" a los modelos que han dejado de tener distribución oficial durante los últimos 7 años y que ya no son reparados con piezas originales.

"Apple suspende todos los servicios de hardware para productos obsoletos, y los proveedores de servicios no pueden solicitar piezas para estos productos", aclara en su portal.

Además, hace tiempo que el iPhone SE dejó de recibir las actualizaciones de iOS. ¿Tienes uno? No te preocupes porque puede seguir siendo funcional, al menos para tareas básicas de comunicación.

iPhone SE (primera generación). Foto: Apple

¿Qué quiere decir un iPhone "vintage"?

Además de la etiqueta "obsoleto", Apple puede considerar como "vintage" a algunos de sus modelos cuando han dejado de venderse durante los últimos 5 años, pero no más de 7. En este caso, es posible que continúan recibiendo las actualizaciones del sistema operativo.

Como ejemplo podemos mencionar al iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6s y 6s Plus, iPhone 7s y 7s Plus, iPhone 8 y 8 Plus, iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max y el iPhone 11 Pro Max.

En cambio, los "obsoletos" en todo el mundo son iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4 CDMA y GSM, iPhone 4S, iPhone 5C y 5S, iPhone 6, 6 Plus, 6s y el iPhone SE (primera generación).

