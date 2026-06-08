La alcaldía Cuauhtémoc informó del retiro de más de 10 mil 900 toneladas de residuos sólidos durante trabajos de recolección, limpieza y atención de tiraderos clandestinos.

En un comunicado, explicó que en estas labores, realizadas del 30 de mayo al 5 de junio, se juntaron 9 mil 48 toneladas de residuos en el servicio de limpia, a los cuales se suman mil 897 toneladas de tiraderos clandestinos detectados en distintos puntos de la alcaldía.

La demarcación acotó que estas labores se realizan de manera permanente para evitar la acumulación de basura en la vía pública, mejorar las condiciones sanitarias y recuperar espacios para el tránsito.

Aunado a ello, la alcaldía da atención diaria a cerca de 200 puntos identificados como tiraderos recurrentes.

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