El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), general Ricardo Trevilla Trejo, dijo que El Plan Kukulkán, estrategia que garantizó la seguridad en las ciudades sede de los partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026, alcanzó resultados que trascendieron la seguridad de una competencia deportiva.

“México mostró ante la comunidad internacional, el rostro de un país fuerte, responsable, hospitalario y plenamente capaz de organizar eventos de talla mundial, así como proteger a quienes lo visitan.

“Por ello quiero hacer un merecido reconocimiento a las mujeres y hombres de todas las instituciones que se sumaron de manera determinante desde sus respectivos ámbitos de competencia, permitiendo llevar a cabo una eficaz coordinación para alcanzar los objetivos trazados en El Plan Kukulkán”, aseveró Trevilla Trejo ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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De izquierda a derecha, general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional; presidenta Claudia Sheinbaum; almirante Raymundo Pedro Morales, secretario de la Marina. Foto: Karla Guerrero/EL UNIVERSAL

Mexicanos dimos una lección de hospitalidad en el Mundial

En las instalaciones de la 1/a. Zona Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México, el titular de la Defensa señaló que más allá de los resultados deportivos que dejó este Mundial de Futbol, “las mexicanas y los mexicanos dimos una lección de unidad, hospitalidad y orgullo nacional, demostramos que nuestra riqueza cultural, tradiciones y el amor a nuestra patria son valores que nos distingue”.

Ante cientos de elementos de la Defensa, Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) entre otras corporaciones, el alto mando resaltó que con el esfuerzo, disciplina y el profesionalismo de quienes materializaron El Plan Kukulkán se demostró la fortaleza de las instituciones.

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“Pero por encima de cualquier reconocimiento internacional, quedó de manifiesto, que somos una sociedad que sabe unirse cuando el país lo necesita, un pueblo que encuentra en sus Fuerzas Armadas y en sus instituciones a mujeres y hombres dispuestos a servir con honor y a darlo todo por la grandeza de México”, enfatizó Trevilla Trejo.

Gabinete de Claudia Sheinbaum la acompañan en ceremonia de reconocimiento de elementos por su labor durante el Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

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¿En qué consistió el Plan Kukulkán?

Recordó que la Defensa participó en este Plan desde su implementación el 17 de enero de 2025 y hasta su conclusión el 19 de julio de 2026, sin descuidar sus otras misiones sustantivas, organizando tres fuerzas de tarea conjuntas en las principales ciudades que fueron sedes: Quetzalcóatl, en la Ciudad de México; Tláloc, en Guadalajara y Huitzilopochtli, en Monterrey.

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Así como, tres agrupamientos conjuntos en las sedes alternas en Cancún, Quintana Roo; Pachuca, Hidalgo y Tijuana, Baja California.

Abundó que en este dispositivo participaron 20 mil 734 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, se emplearon mil 474 vehículos, 25 aeronaves de la Fuerza Aérea, 150 canes con especialidad en detección de explosivos y enervantes.

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También, 150 caballos para protección y disuasión, radares, diversos sistemas antidrones y detectores de agentes químicos, biológicos, radiológicos, nuclear y explosivos.

“En este despliegue junto con las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales se alcanzó un total de aproximadamente 124 mil efectivos que proporcionaron seguridad en las sedes principales y en las alternas; a dos mandatarios, 15 funcionarios extranjeros, 17 delegaciones deportivas de futbol, siete Aeropuertos, 14 hoteles, 10 centros de entrenamiento, tres áreas Fan Fest, tres estadios.

“Todo este esfuerzo conjunto e interinstitucional permitió que se cumpliera la misión de garantizar que esta competencia internacional, observada por millones de personas en todo el mundo, se llevara a cabo en un ambiente de orden y tranquilidad”, precisó el titular de la Defensa.

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Comentó que desde el inicio de la administración, quedó definida una estrategia nacional de seguridad pública con objetivos claros y una visión de Estado, considerando ejes rectores.

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“El cuarto eje es la coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad con las entidades federativas, la ejecución de El Plan Kukulkán es una clara muestra de la materialización de este eje.

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“La coordinación entre dependencias de los tres órdenes de gobierno y las instituciones participantes fue el factor fundamental que permitió integrar capacidades, optimar recursos y actuar con eficacia para cumplir exitosamente la misión encomendada”, refirió Trevilla Trejo.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana destaca labor de elementos durante el Mundial 2026. FOTO: ESPECIAL

Instituciones pueden trabajar en conjunto por un mismo propósito: Harfuch

En su intervención el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch indicó que El Plan Kukulkán, más que un operativo representó un ejemplo de lo que México puede lograr cuando todas las instituciones trabajan con un mismo propósito.

Sostuvo que fue una estrategia construida que integró las capacidades de más de 20 dependencias e instituciones del gobierno en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

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“Durante el torneo, nuestro país fue sede de 13 partidos, recibió a 17 selecciones nacionales y albergó siete centros de entrenamiento. Este desafío, exigió una planeación rigurosa y un despliegue operativo sin precedentes.

“Participaron más de 124 mil 500 elementos de instituciones federales, estatales y municipales”, aseveró el funcionario federal.

Subrayó que tan solo en el ámbito estatal y municipal se desplegaron más de 90 mil 500 integrantes de las corporaciones en la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Quintana Roo, Estado de México, Hidalgo y Baja California.

“Reconocemos en especial a la Secretaría de la Defensa Nacional por encabezar la conducción operativa de El Plan Kukulkán y coordinar un despliegue de gran escala para garantizar la seguridad en las ciudades sede, el espacio aéreo, las vías de comunicación y las instalaciones estratégicas.

“Reconocemos a la Secretaría de Marina por su presencia permanente en puertos, costas, aeropuertos, zonas turísticas e instalaciones estratégicas, así como por las labores de vigilancia marítima, aérea y de inteligencia que fortalecieron la seguridad del dispositivo nacional”, puntualizó.

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bmc