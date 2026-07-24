El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había presentado denuncias contra las personas y empresas que fueron sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de que el gobierno estadounidense anunciara sanciones contra 39 personas físicas y 16 personas morales relacionadas con la estructura financiera y familiar del CJNG, el funcionario señaló que existió coordinación entre las autoridades de ambos países.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, García Harfuch explicó que la UIF había integrado previamente las investigaciones y denuncias correspondientes antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) hiciera públicas las designaciones.

“Sí, fueron 55 sujetos: 39 personas físicas y 16 personas morales. La UIF denunció antes de la designación de OFAC. Ya tenía la UIF denunciadas a estas personas”, afirmó.

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El titular de la SSPC indicó que la OFAC mantiene comunicación y coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera para este tipo de procedimientos, por lo que las acciones anunciadas por el Departamento del Tesoro forman parte de un trabajo conjunto entre ambos gobiernos.

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Añadió que las personas denunciadas por la UIF están relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación y reiteró que se trata de 55 sujetos, entre individuos y empresas, incluidos en las sanciones financieras anunciadas por Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro calificó las medidas como la mayor ofensiva financiera contra el CJNG, al sancionar no sólo a presuntos operadores del grupo criminal, sino también a familiares y empresas que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, forman parte de la red que protege y administra el patrimonio de la organización delictiva.

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