Este jueves y viernes 24 de julio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebra en México el segundo encuentro sobre Inteligencia Artificial (IA) y Desarrollo Humano "para analizar cómo una de las tecnologías más transformadoras de la humanidad está redefiniendo el progreso humano".

Bajo el liderazgo de la vicesecretaria general de la ONU, Amina J. Mohammed, se indicó que está conversación abierta es debido a la colaboración entre la Oficina de las Naciones Unidas para las Alianzas y el Gobierno de México, y da continuidad al encuentro inaugural celebrado en El Cairo en junio de 2026.

En el antiguo colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco, el canciller Roberto Velasco destacó el comenzar a discutir cómo regular la IA, cómo gobernarla y cómo reducir sus riesgos.

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Uso de Inteligencia Artificial. Imagen: Unsplash

Indicó que México respalda la iniciativa de la vicesecretaria general, Inteligencia Artificial y Desarrollo Humano, porque coincide plenamente con las prioridades nacionales, "desde la visión del humanismo mexicano, la respuesta es ética".

"El reto regulatorio que tenemos por delante es apremiante y México está listo para hacerle frente desde nuestra diplomacia multilateral", dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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El canciller Velasco hizo referencia a "Magnífica Humanitas", la primera encíclica del Papa León XIV, publicada en mayo de este año: "confiar a un algoritmo el poder de seleccionar quién es digno y quién no, sin que nadie asuma el peso de la decisión, significa encomendarle la tarea de redefinir los límites de las posibilidades humanas".

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También reflexionó qué está haciendo la inteligencia artificial con nosotros como seres humanos y qué queremos afianzar de nuestra humanidad mientras la tecnología transforma aceleradamente todo lo demás.

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Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó el pasado lunes que ya iniciaron formalmente las discusiones y debates sobre el uso de las redes sociales e IA en las infancias, adolescencia y juventudes de México.

En su conferencia mañanera del 20 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo destacó estos foros sobre el impacto de las redes para hacer una propuesta “de orientación y regulación”.

“Cuando le entreguemos al Congreso, que el propio Congreso haga sus foros abiertos, su debate, su discusión, y que podamos, yo diría, proteger a las niñas y los niños de esto que puede convertirse en una adicción”, dijo la Mandataria.

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