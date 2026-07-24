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Si quieres que tus uñas se conviertan en el centro de atención de tus looks, este es el momento para apostar por colores vivos y gráficos frutales.
Estos diseños se han vuelto tendencia por su versatilidad y el toque chic que aportan. Pero lo mejor de todo es que se adaptan a cualquier estilo, ya sea que prefieras una manicura discreta o una más llamativa.
¿Quieres inspiración para tu próxima cita en el salón de belleza? Revisa estas 5 ideas.
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¿Qué diseños de frutas son tendencia?
1. Tutti-frutti minimalista
Si quieres un diseño discreto pero sin dejar de lado el color, esta idea es para ti. Simplemente incorporan una pequeña fruta en cada uña y la base se deja en colores neutros para que destaque:
2. Estampado frutal y vibrante
De acuerdo con Nails Factory, estas uñas se distinguen por su base en tonos suaves, por ejemplo, un rosa pastel o nude. Después, se agregan patrones como líneas, puntos y destellos con tonos contrastantes para finalizar:
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3. Una sola fruta
Si sólo tienes una fruta favorita, este diseño te permite lucirla y dejarle todo el protagonismo. En la idea, sólo dos uñas llevan detalles que asemejan al limón; mientras que la base también se deja nude y cierra con un par de líneas tipo french en los mismos colores:
4. Frutas 3D
¡Para las más atrevidas! Esta manicura incorpora relieves con figuras de cerezas, fresas, limones o naranjas para crear textura. La única recomendación es no saturar las uñas con la misma fruta para que se aprecia su variedad.
5. Frutas y efectos traslúcidos
Para la última idea, la base de la uña debe ser del color de tu fruta favorita y luego se deben añadir efectos traslúcidos con técnicas como el cat-eye. No es necesario ponerlos en todas, sólo elige una que quieras destacar:
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¿Cómo cuidar tu diseño de uñas?
- Hidratación
Según los expertos de Manicura 24, mantener la hidratación no solo beneficia la piel, sino también a las uñas y las cutículas. Y es que, al conservar los niveles óptimos de agua, la barrera protectora de la piel se fortalece, gana flexibilidad y resiste mejor a factores externos.
En ese sentido, se sugiere aplicar un aceite una o dos veces al día, después de hacer la manicura.
- Retoques
El relleno de las uñas acrílicas debe realizarse, como máximo, cada 21 días; aunque dicho periodo puede variar según el ritmo de crecimiento natural.
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Si se deja pasar más tiempo, podría aumentar el riesgo de que el material se levante y dañe su estructura.
- Limpieza
Lava tus uñas por debajo para remover la acumulación de polvo, restos de comida, partículas y otras partículas que puedan hacerlas lucir sucias.
Ahora sí, ¿ya sabes cuál será tu próximo diseño?
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