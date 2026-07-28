La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo entregó reconocimientos a las instituciones y personas funcionarias públicas que participaron en el Plan Kukulkán por el Mundial.

Al destacar esta estrategia de Seguridad durante la Copa Mundial de Futbol 2026 en Zumpango, Estado de México, Sheinbaum Pardo aseguró que se mostró al mundo la fortaleza de las instituciones, así como un país en paz, alegre y hospitalario.

“El éxito de este Mundial lleva el nombre de cada uno de ustedes, cada institución aportó sus capacidades, cada servidor y servidora pública cumplió con responsabilidad la tarea que le correspondía de coordinación, que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar.

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“Mostramos al mundo nuestra capacidad y organización, nuestra capacidad de coordinación, la fortaleza de nuestras instituciones, pero sobre todo mostramos el verdadero rostro de México: un país en paz, un país alegre, un país hospitalario, un país que recibe a quien nos visita, con respeto, con generosidad y con una sonrisa. Miles de visitantes regresaron a sus hogares con el recuerdo de nuestros paisajes, de nuestra gastronomía y de nuestra cultura (...)”, expresó.

Entrega de reconocimientos del Plan Kukulkán por la Estrategia de Seguridad en la Copa Mundial de Futbol 2026 (28/07/2026). Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

Sheinbaum celebra “esfuerzo nacional”

Al reconocer este “esfuerzo nacional”, la titular del Ejecutivo federal hizo un agradecimiento especial a la Ciudad de México, Jalisco y Monterrey porque sus ciudades albergaron partidos sedes.

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La Mandataria federal reiteró su reconocimiento a la Selección Mexicana por la alegría que le dio a la ciudadanía, por su entrega, por su pasión y por defender con dignidad los colores de México: “Porque más allá del resultado deportivo, nos recordaron que cuando se juega con el corazón, siempre se representa con honor a nuestro país”.

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También felicitó a millones de mexicanas y mexicanos que llenaron las calles con entusiasmo, que convivieron con visitantes de todos los continentes, que hicieron sentir bienvenidos a quienes llegaron a nuestro país “y que demostraron una vez más que nuestra mayor fortaleza es nuestro pueblo”.

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“El mundo vio el rostro de un pueblo digno, generoso, orgulloso de su raíces; vio un México que construye puentes con el mundo entero, un México que encuentra en la diversidad una riqueza y en la hospitalidad una forma de entender la vida. Así, una vez más confirmamos algo que todas y todos sabemos desde hace mucho tiempo: que como México no hay dos, que el Cielito Lindo no conoce fronteras, porque donde se escucha siempre aparece una sonrisa, siempre nace una amistad y siempre se recuerda que nuestro país tiene la extraordinaria capacidad de unir a las personas”, externó Claudia Sheinbaum.

Al evento asistieron embajadores, embajadoras, integrantes del gabinete legal y ampliado, así como gobernadores y gobernadoras como Marina del Pilar Ávila, de Baja California; Samuel Sepúlveda, de Nuevo León; Julio Menchaca, de Hidalgo; Mara Lezama, de Quintana Roo; Delfina Gómez, del Estado de México; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

La presidenta Claudia Sheinbaum en la entrega de reconocimientos del Plan Kukulkán por la Estrategia de Seguridad en la Copa Mundial de Futbol 2026 (28/07/2026). Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

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