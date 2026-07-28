Tras el fallo del arbitraje internacional entre México y Vulcan Materials Company en el que dio la mayor parte de la razón al gobierno mexicano y fijó un pago de 17 millones de dólares, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que seguirá el diálogo entre el gobierno federal y la empresa, misma que deberá pagar los daños ambientales que provocó en Quintana Roo.

“Ellos tienen que resarcir el daño ambiental porque así es, tienen que hacer su proceso de remediación, aun cuando esté clausurada la mina, ellos también todavía tienen material ahí. Entonces, en ese sentido se está platicando con ellos de cómo se cumpliría todo este procedimiento. Con esta resolución, estamos en una condición diferente donde vamos a seguir dialogando”, afirmó.

Durante la conferencia de este martes 28 de julio, la mandataria aseguró que seguirá el diálogo entre la empresa estadounidense, priorizando la protección de las comunidades y el medio ambiente. Además precisó que, debido al proceso judicial que atraviesa México, no puede brindar más información durante 30 días.

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“Si nos esperan para no violar la parte procesal, si nos esperan como un mes más o menos que ya no hay esta parte de confidencialidad, ya podemos detallarlo. (...) Esto es muy importante porque hay 30 días todavía de que no se puede estar emitiendo muchos comunicados ni dar los detalles y es importante porque así son las reglas en estas disputas. Entonces se puede hablar de esto de manera muy general”, explicó.

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo leyó parte de los comunicados emitidos por Vulcan y la Secretaría de Economía. Desde hace años, la empresa reclamó que las autoridades ambientales les cerraron una mina, donde extraían piedra caliza en Playa del Carmen, Quintana Roo, porque decretaron que ese lugar es zona protegida.

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La empresa que operaba Vulcan en dicha localidad se llamaba Calizas Industriales del Carmen, a la cual le clausuraron el predio, por lo que en 2018 inició la controversia en contra del gobierno mexicano y alegó que incumplió el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

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“Esto es interesante, porque esa clausura se hizo con Peña Nieto. En enero de 2018 y o sea, ’salvo esa medida relacionada con la clausura de un predio de Calica ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado. El gobierno de México analiza detalladamente la decisión del tribunal arbitral para determinar las acciones legales que se encuentren a su alcance’ Todavía puede haber un periodo de solicitar la nulidad de esta resolución. De ellos, tanto de Vulcan como del gobierno Mexicano”, explicó.

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Es decir, México solamente deberá de pagar el 1% del total del reclamo que hizo dicha empresa estadounidense, que originalmente pidió una indemnización de mil 700 millones de dólares por una supuesta expropiación indirecta, de acuerdo con datos de la dependencia.

“El fallo final del Tribunal Arbitral emitido el día de hoy desestimó casi todas las reclamaciones de la empresa, salvo una medida relacionada con la clausura de un predio de Calica, ocurrida en enero de 2018. Cabe señalar que esta medida representa menos del 1% del monto original reclamado”, lo que se traduce en 17 millones de dólares.

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Sheinbaum Pardo reiteró que no puede dar detalles sobre el caso, sin embargo, precisó que Vulcan emprendió una serie de acciones legales por el cierre de la mina “Calica”. Este se justificó por la violación de distintas normas y resoluciones en materia ambiental, por lo que se decretó como una Área Natural Protegida en 2024.

“De todas maneras nosotros estamos seguimos en el diálogo. Esta resolución no tiene que ver con el diálogo, fue una decisión del propio tribunal. No tiene nada que ver con el diálogo que hemos establecido con ellos. Es una resolución importante porque aunque da razón en ciertos temas Vulcan, pues la multa es mucho menor de lo que estaba pidiendo la empresa. Entonces, hasta ahí vamos en este momento”, señaló la mandataria.

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