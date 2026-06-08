Toluca, Méx.— La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) advirtió que los eventos internacionales, como el Mundial, pueden ser escenarios propicios para la vulneración de derechos a través de temas como la trata de personas, la explotación laboral, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza pública, violencia de género y agresiones a personas en situación de calle, por lo que desplegaron una estrategia.

En entrevista para EL UNIVERSAL, el titular Víctor Leopoldo Delgado Pérez señaló que pese a que el territorio mexiquense no albergará partidos de futbol oficiales, la realización de actividades paralelas y la concentración masiva de personas en sitios públicos exigen una estricta observación institucional para garantizar que la dignidad humana esté por encima de intereses comerciales y de mercado.

Ante ello, dijo que se desplegó una estrategia bajo la cual redoblan esfuerzos para prevenir, observar concentraciones masivas, brindar acompañamiento y recibir quejas ante presuntas transgresiones a derechos humanos.

Bajo este objetivo, indicó que la comisión mantendrá activas sus 10 visitadurías generales, cinco visitadurías adjuntas ubicadas en Tultitlán, La Paz, Cuautitlán Izcalli, Temascaltepec y Huehuetoca, así como sus 10 visitadurías especializadas en temas como infancia, género, migración, pueblos originarios, discriminación, trata de personas y desaparición forzada, personas con discapacidad y adultos mayores.

“Están situadas de manera estratégica en lugares donde tenemos mayor índice de quejas de posibles vulneraciones a derechos humanos y contamos con un promedio de más de 80 personas adscritas a esta parte correctiva de la comisión que son visitadurías generales”, señaló.

Recordó que la estrategia se consolidó tras una serie de reuniones de planeación regional en el seno de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, en donde organismos del Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla e Hidalgo evaluaron los fenómenos sociales adversos que históricamente se detonan durante eventos deportivos, intercambiaron análisis, acordaron la unión de esfuerzos y la emisión de pronunciamientos en la materia.

Para derribar barreras lingüísticas, dijo que la comisión tendrá contacto permanente con la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) para disponer de traductores.

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