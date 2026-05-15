Hace alrededor de 15 años, Apple sorprendió con el lanzamiento de su computadora portátil MacBook Air con pantalla de 11 pulgadas. En aquel momento se trataba del equipo de cómputo más compacto y ligero que fabricaba esa marca. Con ella, se resolvían casi todas las necesidades no profesionales de las personas.

Este año, la empresa de Cupertino volvió a sorprender con la MacBook Neo, un equipo ligero, compacto y capaz de sacar adelante la mayoría de los requerimientos de cómputo de las personas.

En Tech Bit usamos la versión de 256 GB de almacenamiento y 8GB de memoria. La primera impresión que nos dio al sacarla de la caja fue el recuerdo de la ya mencionada MacBook Air de 11 pulgadas por su tamaño, peso y portabilidad (aunque no tanto por su aspecto físico ya que Apple descontinuó el modelo de “cuña” en sus laptops).

MacBook Neo: rendimiento y portabilidad. Imagen: Apple

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La portabilidad es la clave de este producto pues, gracias a que pesa poco más de un kilogramo, se puede transportar en una mochila o bolso casi sin notarlo. Como referencia, muchos de los usuarios de modelos Pro se quejan de una sola cosa de sus equipos: que son algo pesados.

Experiencia de uso

La fabricación de la Neo, en cuanto a aproximación a través de los sentidos, es muy similar a los modelos Air y Pro. Al tacto los materiales del chasis de aluminio se perciben idénticos.

Al empezar a utilizarla sí notamos que el teclado es un poco menos responsivo que en los modelos de categorías superiores. Sin embargo, luego de pocas horas de uso te acostumbras.

Lo mismo el trackpad: su respuesta es mecánica, no como la respuesta háptica de los modelos Pro, pero sirve muy bien.

Se echa de menos que las teclas no tengan retroiluminación, sobre todo cuando se quiere sacar un pendiente en condiciones de poca iluminación. Por otro lado, cuando hay mucha luz solar en exteriores, el brillo de la pantalla es suficiente, pero no es mejor que el de los modelos Air y Pro.

La cámara FaceTime HD de 1080p captura imágenes en alta definición, lo que se agradece a la hora de entrar a una reunión virtual; lo mismo las bocinas, que tienen una fidelidad de sonido bastante buena.

MacBook Neo: rendimiento y portabilidad. Imagen: Apple

En cuanto a rendimiento, el chip A18 Pro (con el que funciona el iPhone 16 Pro) es más que suficiente para no trabarse entre apps, sitios web y programas de edición ligeros. Y la batería tiene un rendimiento de más de 15 horas de uso.

La MacBook Neo es una herramienta suficiente para las labores diarias, de estudiantes, emprendedores o personas que trabajan en oficinas y ambientes móviles. Además de que, a diferencia de una Air de generaciones pasadas, cuyo precio puede ser similar, tendrá muchos más años de actualizaciones a los sistemas operativos.

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