Con el objetivo de sustituir árboles dañados o muertos en el , la donó un ahuehuete y otras especies para ser plantadas en el primer cuadro de la capital.

Esto como parte del programa de reforestación "Reverdeciendo al Centro Histórico", que en el arranque se plantaron árboles en las jardineras de la Plaza Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en los camellones aledaños.

“Este programa busca mejorar la calidad de vida urbana, la imagen de la ciudad y, en el marco de la preparación para el Mundial 2026, recibir a los turistas en una ciudad con espacios verdes, limpios y bien cuidados", dijo el coordinador General de la Autoridad del Centro Histórico (ACH), Carlos Cervantes Godoy.

Foto: Especial.
Foto: Especial.

Señaló que Xochimilco y el Centro Histórico se "hermanan con la plantación de este ahuehuete y las plantas que nos ha enviado la alcaldesa de Xochimilco, Circe Camacho".

Agregó que esto forma parte de los objetivos de este programa que llevará árboles y plantas a distintos espacios públicos de la zona.

A través de un comunicado, la ACH aseguró que la reforestación se realizó con el apoyo de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), así como con la colaboración de los niños de la Fundación Renacimiento I.A.P . y los vecinos del Centro Histórico.

En el arranque se plantaron árboles en las jardineras de la Plaza Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en los camellones aledaños. Foto: Especial.
En el arranque se plantaron árboles en las jardineras de la Plaza Garibaldi, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en los camellones aledaños. Foto: Especial.

Carlos Cervantes Godoy enfatizó que la ACH está llevando a cabo talleres sobre huertos urbanos en diversas unidades habitacionales y plazas públicas recuperadas.

Expuso que estos cursos tienen como objetivo generar conciencia ambiental entre los habitantes y contribuir a la transformación de la imagen urbana.

