Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA), invitó a participar en la rodada “Ruta del Ajolote”, que se llevará a cabo en la zona chinampera de Xochimilco.

En redes sociales, la SEDEMA informó que el punto de partida será en el Centro Cultural Ambiental (CCA) Acuexcomatl, ubicado en Avenida Año de Juárez 1900, colonia San Luis Tlaxialtemalco, alcaldía Xochimilco; el evento se realizará el sábado 16 de agosto, de 7:00 a 9:30 horas, con un costo de 84 pesos por persona.

Explicó, durante el recorrido, los asistentes podrán conocer el valor ecológico de los humedales, su biodiversidad y la importancia del ajolote como especie representativa de la región.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que existen 17 variedades de ajolotes endémicas de los valles y humedales de la Ciudad de México; su hábitat se localiza principalmente en Xochimilco, pero se encuentran en peligro de extinción debido a la introducción de especies no nativas.

La ruta incluye la visita al corredor biocultural “La Brecha”, un humedal ubicado en el Canal de Chalco; así como recorridos por los caminos del CCA Acuexcomatl, donde se ofrecerán pláticas sobre el ecosistema, leyendas e historias relacionadas con el ajolote, fotografía del paisaje e información sobre el sistema chinampero.

De acuerdo a las recomendaciones de la SEDEMA, se debe asistir con ropa cómoda, llevar agua, refrigerio y bicicleta propia.

Para registrarse, se puede llamar al teléfono 55 5843 5204 o llenar el formulario disponible en: Ruta del ajolote.

